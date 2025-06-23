Конфликт между Израилем и Ираном. День одиннадцатый
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Ночью и утром в понедельник Израиль продолжал наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран пообещал ответить на американские бомбардировки ядерных предприятий. Глава МИД Ирана Арагчи приехал в Москву на переговоры с президентом Путиным. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта вернуться к дипломатическому пути урегулирования. Основные события — в онлайн-трансляции «Ъ».
8:08. В результате иранского ракетного удара по Беэр-Шеве погибли четыре человека и 22 получили ранения, уточнила израильская национальная медслужба.
7:49. Обнаружено тело четвертого погибшего после попадания ракеты в здание в Беэр-Шеве, сообщает Ynet.
7:47. Утром с территории Ирана было выпущено около 15 ракет, большинство из них были перехвачены, заявил ЦАХАЛ.
7:30. Все ракеты по Израилю были выпущены до наступления перемирия в 7:30 по иранскому времени, сообщает телеканал IRNA.
6:39. Три человека погибли после попадания ракеты в здание в Беэр-Шеве, сообщает Times of Israel.
6:15. Один человек получил тяжелые ранения в результате попадания ракеты дом в Беэр-Шеве, еще пятеро получили легкие ранения, заявила израильская национальная медслужба.
5:55. Падение ракеты зафиксировано в Беэр-Шеве, сообщает Ynet.
5:47. ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет со стороны Ирана.
4:39. Военные операции Ирана против Израиля «продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.
3:56. В настоящее время нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
3:51. Израиль согласился на прекращение огня при условии, что Иран прекратит свои атаки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
1:31. Взрывы прогремели в Тегеране и других районах Ирана, сообщило агентство NourNews.
1:16. Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
1:12. Трамп утверждает, что Иран и Израиль согласовали полное прекращение огня.
23:07. Трамп поблагодарил Иран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
22:24. Рейсы «Аэрофлота» в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, сообщает авиакомпания.
21:59. Ситуация с безопасностью в Катаре стабильная, заявили в МВД эмирата после удара Ирана по американской базе.
21:37. Иран продолжит отвечать на атаки со стороны США, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.
21:26. Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, заявил МИД королевства. ОАЭ осудили атаку Ирана на базу США в Катаре, передает агентство WAM.
21:21. Turkish Airlines приостанавливает регулярные рейсы в страны Персидского залива и из них, сообщает Al Mayadeen.
21:12. Пентагон заявил, что в результате удара Ирана по военным базам США пострадавших среди американского персонала нет.
21:11. В ответ на обеспокоенность Трампа возможной передачей ядерного оружия Ирану Медведев заявил, что Россия не намерена поставлять его. В отличие от Израиля, Россия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, напомнил Медведев.
21:02. Тегеран принял решение всеми способами наказать тех, кто наносил удары по иранской территории, заявил министр обороны Ирана в разговоре с Белоусовым.
21:00. Министр обороны Ирана провел телефонный разговор со своим российским коллегой, заявили в Минобороны Ирана.
20:54. Кувейт временно закрывает воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает Reuters.
20:50. Ирак закрывает воздушное пространство, сообщает Минтранс республики.
20:38. Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять рейсы в Иран, Израиль и обратно — предварительно, до 02:59 мск 26 июня. До этого же времени действует указание не летать в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Катара.
20:37. Военная база США на северо-востоке Сирии приведена в полную боевую готовность, сообщает источник Reuters.
20:23. Катарские и иностранные военные были заранее эвакуированы с базы США, по которой запущены иранские ракеты, заявил МИД Катара.
20:21. Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери, рассказали иранские источники The New York Times.
20:20. МИД Катара также заявил, что удар Ирана стал «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций».
20:18. Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам, заявил МИД Катара.
20:15. Совет нацбезопасности Ирана заверил, что операции Тегерана «не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар и его народа».
20:11. 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию масштабных ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана, сообщает ЦАХАЛ.
20:08. Трамп в настоящее время находится в Ситуативной комнате с министром обороны и главой объединенного комитета начальников штабов, сообщает источник CNBC.
20:05. Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону, следует из заявления ВС Ирана после удара по военной базе США.
20:01. ВС Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе США Аль-Удейд в Катаре.
20:00. Тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, слышны сирены на базах в Ираке, передает иранская гостелерадиокомпания.
19:58. До десяти выросло количество ракет, запущенных Ираном по базам США в Катаре, передаёт корреспондент Axios Барак Равид.
19:56. Операция Ирана против баз США носит название «Хорошая весть о победе». Тегеран проводит ее в отношении баз в Катаре и Ираке, сообщает агентство Tasnim.
19:55. Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.
19:51. На американской авиабазе в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персоналу приказано укрыться в бункерах, сообщает Reuters.
19:50. Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре, сообщает иранская гостелерадиокомпания.
19:46. Над Дохой, столицей Катара, раздаются взрывы — предположительно работает системы ПВО, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.
19:46. Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.
19:40. Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе, сообщает Axios.
19:39. Иран перебрасывает ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает WSJ со ссылкой на чиновников.
19:38. Источники Fox News сообщают о «неизбежной» угрозе иранского удара по базе США в Катаре, сообщает телеканал в X.
18:58. Министерство иностранных дел Катара заявило, что страна закрывает воздушное пространство для обеспечения безопасности туристов и граждан. Сообщение было сделано на фоне угроз ответных действий со стороны Ирана и его союзников в отношении Соединенных Штатов.
18:45. Трамп, комментируя слова Медведева о готовности ряда стран передать Ирану ядерный боекомплект, потребовал «немедленно сообщить» ему, если это правда.
18:03. В Израиле в результате ракетных обстрелов из Ирана убиты 25 человек, более 1,3 тыс. получили ранения — офис Нетаньяху.
17:22. Миссия ООН по установлению фактов в Иране полагает, что убийство Израилем иранских ученых нарушает положения международного права.
17:18. Рябков: Иран в текущей ситуации имеет полное право на самооборону.
17:15. Причиной ситуации вокруг Ирана стала безответственность США и Израиля, заявил Сергей Рябков.
17:01. Перекрытие Ираном Ормузского пролива, вероятнее всего, не будет полным, может быть направлено против судов определенных стран, сообщает компания по морской безопасности Ambrey.
16:46. НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом альянса.
16:46. Трамп на фоне конфликта с Ираном призвал не допускать роста цен на нефть: «Я слежу за этим, не играйте на руку врагу!»
16:45. ООН готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи на случай кризиса с беженцами в Иране — РИА Новости со ссылкой на представителя организации.
16:27. США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие день-два — Reuters.
15:52. Трамп допускает, что иранский народ может свергнуть действующую власть, если Тегеран «продолжит отвергать» дипломатию — Белый дом.
15:42. Командование иранских сил ПВО заявило, что с 13 июня были сбиты по меньшей мере 130 израильских беспилотников.
15:40. Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в страны Персидского залива, а также в Израиль и Ливан из-за обострения ирано-израильского конфликта — AFP со ссылкой на заявление компании.
13:57. Ирану необходимо остановить работу своих ядерных объектов для допуска на них инспекторов МАГАТЭ, чтобы те смогли оценить ситуацию на месте — генеральный директор агентства Гросси.
13:27. Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению — иранское агентство Mehr.
13:06. Минобороны Израиля сообщило об ударах по целям в Тегеране, включая тюрьму Эвин и штаб Корпуса стражей исламской революции.
12:38. Израиль атаковал иранский ядерный объект в Фордо, который в ночь на 22 июня стал целью удара США — штаб по управлению кризисными ситуациями иранской провинции Кум.
12:32. В Кремле осуждают удары США по ядерным объектам в Иране — Песков.
12:30. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану — пресс-секретарь президента РФ Песков. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос, готова ли РФ поставить Ирану средства ПВО, например, комплексы С-300 или С-400.
12:15. Здания, в которых шла переработка урана, повреждены после удара США по иранскому ядерному объекту в Исфахане, сообщил гендиректор МАГАТЭ Гросси. Кроме того, агентство зафиксировало воронки от взрывов на объекте в иранском Фордо, но оценить ущерб пока невозможно.
12:03. Иран применил баллистические ракеты Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1 в ходе атаки на Израиль сегодня утром — агентство Fars.
12:02. Иран с помощью ракет и беспилотников-камикадзе атаковал Тель-Авив, Хайфу, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города Израиля — КСИР.
12:00. ВВС Израиля начали серию ударов по военным объектам в Тегеране — ЦАХАЛ.
11:41. В Тегеране прогремели взрывы, разрушения отмечены вблизи здания Иранского общества Красного Полумесяца — NourNews.
11:40. Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по городу Кередж недалеко от Тегерана — агентство Fars.
11:05. Евросоюз может вновь ввести санкции против Ирана, чтобы не допустить возобновления его ядерной программы — глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
11:01. Парламент Ирана планирует принять законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ из-за политизированной позиции агентства — спикер Мохаммад Багер Галибаф.
10:58. Ирано-израильский конфликт повлияет на реализацию проекта транспортного коридора Индия—Ближний Восток—Европа и порта Чабахар в Иране, а также на развитие международного транспортного коридора «Север—Юг» — индийская газета Hindu.
10:55. На севере Израиля прозвучала воздушная тревога после запуска ракет с территории Ирана — AFP.
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Последствия ударов Ирана по Израилю
10:36. Средства ПВО Ирана приведены в действие над городом Тебризом на северо-западе Ирана — телеканал Al Alam.
10:16. Иран вправе принять ответные меры против США после нанесения ими ударов по иранской территории, заявил начальник Генштаба ВС Исламской Республики Абдулрахим Мусави.
10:10. После ударов США по Ирану немецкое правительство намерено усилить меры безопасности в отношении американских и израильских учреждений в ФРГ — газета Bild со ссылкой на итоги заседания совета безопасности германского кабинета под руководством канцлера Мерца.
9:58. Десять военнослужащих Корпуса стражей исламской революции погибли в результате израильского удара по провинции Йезд — пресс-служба КСИР. Ранее сообщалось о семи убитых.
9:27. Президент Путин проведет сегодня встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи — помощник российского президента Ушаков.
9:23. Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана — Reuters.
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Последствия ударов Израиля по Ирану
9:21. Почти 5 тыс. иностранных специалистов, работающих в нефтяных компаниях в провинции Басра на юге Ирака, покинули территорию страны из-за бомбардировок ВВС Израиля и США атомных объектов на территории соседнего Ирана — телеканал Shafaq news.
9:03. Израиль с 23 июня разрешит иностранцам покинуть страну на так называемых репатриационных рейсах, при этом вводится строгий лимит в 50 пассажиров на самолет — глава Минтранса страны Мири Регев.
9:01. Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности — директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
9:00. Средства ПВО Ирана уничтожили израильский тактический разведывательно-ударный БПЛА Hermes 900 в центральной части исламской республики — иранское агентство Tasnim.
8:26. ВВС США при нанесении ударов по ядерным объектам на территории Ирана использовали отвлекающий маневр, отправив с авиабазы в штате Миссури две группы бомбардировщиков B-2, одна из которых должна была создать ложное впечатление об американских планах — The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.
8:23. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны, участвующие в конфликте, вернуться к дипломатическому пути урегулирования.
8:20. Иран обещает ответить на американские удары по ядерным объектам — AFP.
8:19. В Иране казнен мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля — агентство Tasnim.
8:17. Власти США передают иранской стороне сигналы о необходимости возвращения к переговорам по спорным вопросам — глава Пентагона Пит Хегсет.