Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Конфликт между Израилем и Ираном. День одиннадцатый

Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция

Ночью и утром в понедельник Израиль продолжал наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран пообещал ответить на американские бомбардировки ядерных предприятий. Глава МИД Ирана Арагчи приехал в Москву на переговоры с президентом Путиным. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта вернуться к дипломатическому пути урегулирования. Основные события — в онлайн-трансляции «Ъ».

Конфликт на Ближнем Востоке. День двенадцатый

Читать далее

8:08. В результате иранского ракетного удара по Беэр-Шеве погибли четыре человека и 22 получили ранения, уточнила израильская национальная медслужба.

7:49. Обнаружено тело четвертого погибшего после попадания ракеты в здание в Беэр-Шеве, сообщает Ynet.

7:47. Утром с территории Ирана было выпущено около 15 ракет, большинство из них были перехвачены, заявил ЦАХАЛ.

7:30. Все ракеты по Израилю были выпущены до наступления перемирия в 7:30 по иранскому времени, сообщает телеканал IRNA.

6:39. Три человека погибли после попадания ракеты в здание в Беэр-Шеве, сообщает Times of Israel.

6:15. Один человек получил тяжелые ранения в результате попадания ракеты дом в Беэр-Шеве, еще пятеро получили легкие ранения, заявила израильская национальная медслужба.

5:55. Падение ракеты зафиксировано в Беэр-Шеве, сообщает Ynet.

5:47. ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет со стороны Ирана.

4:39. Военные операции Ирана против Израиля «продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.

3:56. В настоящее время нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

3:51. Израиль согласился на прекращение огня при условии, что Иран прекратит свои атаки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

1:31. Взрывы прогремели в Тегеране и других районах Ирана, сообщило агентство NourNews.

1:16. Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

1:12. Трамп утверждает, что Иран и Израиль согласовали полное прекращение огня.

23:07. Трамп поблагодарил Иран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.

22:24. Рейсы «Аэрофлота» в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, сообщает авиакомпания.

21:59. Ситуация с безопасностью в Катаре стабильная, заявили в МВД эмирата после удара Ирана по американской базе.

21:37. Иран продолжит отвечать на атаки со стороны США, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

21:26. Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, заявил МИД королевства. ОАЭ осудили атаку Ирана на базу США в Катаре, передает агентство WAM.

21:21. Turkish Airlines приостанавливает регулярные рейсы в страны Персидского залива и из них, сообщает Al Mayadeen.

21:12. Пентагон заявил, что в результате удара Ирана по военным базам США пострадавших среди американского персонала нет.

21:11. В ответ на обеспокоенность Трампа возможной передачей ядерного оружия Ирану Медведев заявил, что Россия не намерена поставлять его. В отличие от Израиля, Россия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, напомнил Медведев.

21:02. Тегеран принял решение всеми способами наказать тех, кто наносил удары по иранской территории, заявил министр обороны Ирана в разговоре с Белоусовым.

21:00. Министр обороны Ирана провел телефонный разговор со своим российским коллегой, заявили в Минобороны Ирана.

20:54. Кувейт временно закрывает воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает Reuters.

20:50. Ирак закрывает воздушное пространство, сообщает Минтранс республики.

20:38. Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять рейсы в Иран, Израиль и обратно — предварительно, до 02:59 мск 26 июня. До этого же времени действует указание не летать в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Катара.

20:37. Военная база США на северо-востоке Сирии приведена в полную боевую готовность, сообщает источник Reuters.

20:23. Катарские и иностранные военные были заранее эвакуированы с базы США, по которой запущены иранские ракеты, заявил МИД Катара.

20:21. Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери, рассказали иранские источники The New York Times.

20:20. МИД Катара также заявил, что удар Ирана стал «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций».

20:18. Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам, заявил МИД Катара.

20:15. Совет нацбезопасности Ирана заверил, что операции Тегерана «не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар и его народа».

20:11. 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию масштабных ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана, сообщает ЦАХАЛ.

20:08. Трамп в настоящее время находится в Ситуативной комнате с министром обороны и главой объединенного комитета начальников штабов, сообщает источник CNBC.

20:05. Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону, следует из заявления ВС Ирана после удара по военной базе США.

20:01. ВС Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе США Аль-Удейд в Катаре.

20:00. Тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, слышны сирены на базах в Ираке, передает иранская гостелерадиокомпания.

19:58. До десяти выросло количество ракет, запущенных Ираном по базам США в Катаре, передаёт корреспондент Axios Барак Равид.

19:56. Операция Ирана против баз США носит название «Хорошая весть о победе». Тегеран проводит ее в отношении баз в Катаре и Ираке, сообщает агентство Tasnim.

19:55. Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

19:51. На американской авиабазе в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персоналу приказано укрыться в бункерах, сообщает Reuters.

19:50. Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре, сообщает иранская гостелерадиокомпания.

19:46. Над Дохой, столицей Катара, раздаются взрывы — предположительно работает системы ПВО, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

19:46. Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.

19:40. Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе, сообщает Axios.

19:39. Иран перебрасывает ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает WSJ со ссылкой на чиновников.

19:38. Источники Fox News сообщают о «неизбежной» угрозе иранского удара по базе США в Катаре, сообщает телеканал в X.

18:58. Министерство иностранных дел Катара заявило, что страна закрывает воздушное пространство для обеспечения безопасности туристов и граждан. Сообщение было сделано на фоне угроз ответных действий со стороны Ирана и его союзников в отношении Соединенных Штатов.

18:45. Трамп, комментируя слова Медведева о готовности ряда стран передать Ирану ядерный боекомплект, потребовал «немедленно сообщить» ему, если это правда.

18:03. В Израиле в результате ракетных обстрелов из Ирана убиты 25 человек, более 1,3 тыс. получили ранения — офис Нетаньяху.

17:22. Миссия ООН по установлению фактов в Иране полагает, что убийство Израилем иранских ученых нарушает положения международного права.

17:18. Рябков: Иран в текущей ситуации имеет полное право на самооборону.

17:15. Причиной ситуации вокруг Ирана стала безответственность США и Израиля, заявил Сергей Рябков.

17:01. Перекрытие Ираном Ормузского пролива, вероятнее всего, не будет полным, может быть направлено против судов определенных стран, сообщает компания по морской безопасности Ambrey.

16:46. НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом альянса.

16:46. Трамп на фоне конфликта с Ираном призвал не допускать роста цен на нефть: «Я слежу за этим, не играйте на руку врагу!»

16:45. ООН готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи на случай кризиса с беженцами в Иране — РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

16:27. США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие день-два — Reuters.

15:52. Трамп допускает, что иранский народ может свергнуть действующую власть, если Тегеран «продолжит отвергать» дипломатию — Белый дом.

15:42. Командование иранских сил ПВО заявило, что с 13 июня были сбиты по меньшей мере 130 израильских беспилотников.

15:40. Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в страны Персидского залива, а также в Израиль и Ливан из-за обострения ирано-израильского конфликта — AFP со ссылкой на заявление компании.

13:57. Ирану необходимо остановить работу своих ядерных объектов для допуска на них инспекторов МАГАТЭ, чтобы те смогли оценить ситуацию на месте — генеральный директор агентства Гросси.

13:27. Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению — иранское агентство Mehr.

13:06. Минобороны Израиля сообщило об ударах по целям в Тегеране, включая тюрьму Эвин и штаб Корпуса стражей исламской революции.

12:38. Израиль атаковал иранский ядерный объект в Фордо, который в ночь на 22 июня стал целью удара США — штаб по управлению кризисными ситуациями иранской провинции Кум.

12:32. В Кремле осуждают удары США по ядерным объектам в Иране — Песков.

25 лет угроз Ирану — в материалах “Ъ”

Читать далее

12:30. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану — пресс-секретарь президента РФ Песков. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос, готова ли РФ поставить Ирану средства ПВО, например, комплексы С-300 или С-400.

12:15. Здания, в которых шла переработка урана, повреждены после удара США по иранскому ядерному объекту в Исфахане, сообщил гендиректор МАГАТЭ Гросси. Кроме того, агентство зафиксировало воронки от взрывов на объекте в иранском Фордо, но оценить ущерб пока невозможно.

12:03. Иран применил баллистические ракеты Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1 в ходе атаки на Израиль сегодня утром — агентство Fars.

12:02. Иран с помощью ракет и беспилотников-камикадзе атаковал Тель-Авив, Хайфу, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города Израиля — КСИР.

12:00. ВВС Израиля начали серию ударов по военным объектам в Тегеране — ЦАХАЛ.

11:41. В Тегеране прогремели взрывы, разрушения отмечены вблизи здания Иранского общества Красного Полумесяца — NourNews.

11:40. Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по городу Кередж недалеко от Тегерана — агентство Fars.

11:05. Евросоюз может вновь ввести санкции против Ирана, чтобы не допустить возобновления его ядерной программы — глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

11:01. Парламент Ирана планирует принять законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ из-за политизированной позиции агентства — спикер Мохаммад Багер Галибаф.

10:58. Ирано-израильский конфликт повлияет на реализацию проекта транспортного коридора Индия—Ближний Восток—Европа и порта Чабахар в Иране, а также на развитие международного транспортного коридора «Север—Юг» — индийская газета Hindu.

10:55. На севере Израиля прозвучала воздушная тревога после запуска ракет с территории Ирана — AFP.

Фотогалерея

Последствия ударов Ирана по Израилю

Предыдущая фотография
Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане

Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Следующая фотография
1 / 44

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Смотреть

10:36. Средства ПВО Ирана приведены в действие над городом Тебризом на северо-западе Ирана — телеканал Al Alam.

10:16. Иран вправе принять ответные меры против США после нанесения ими ударов по иранской территории, заявил начальник Генштаба ВС Исламской Республики Абдулрахим Мусави.

10:10. После ударов США по Ирану немецкое правительство намерено усилить меры безопасности в отношении американских и израильских учреждений в ФРГ — газета Bild со ссылкой на итоги заседания совета безопасности германского кабинета под руководством канцлера Мерца.

9:58. Десять военнослужащих Корпуса стражей исламской революции погибли в результате израильского удара по провинции Йезд — пресс-служба КСИР. Ранее сообщалось о семи убитых.

9:27. Президент Путин проведет сегодня встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи — помощник российского президента Ушаков.

9:23. Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана — Reuters.

Фотогалерея

Последствия ударов Израиля по Ирану

Предыдущая фотография
Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней&lt;br> На фото: раненый житель Тегерана

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»&lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана&lt;br> На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения&lt;br> На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков&lt;br> На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов &lt;br> На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля&lt;br> На фото: дым от удара в Тегеране

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов &lt;br> На фото: последствия ударов в Тегеране

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Следующая фотография
1 / 19

Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары начались в 3:00 мск и продлились один час
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней
На фото: раненый житель Тегерана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана
На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения
На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков
На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов
На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: UGC / AFP

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля
На фото: дым от удара в Тегеране

Фото: SEPAH NEWS / AFP

После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов
На фото: последствия ударов в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан

Фото: IRINN / AFP

Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Поврежденная высотка в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране

Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters

Поврежденный жилой дом в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Смотреть

9:21. Почти 5 тыс. иностранных специалистов, работающих в нефтяных компаниях в провинции Басра на юге Ирака, покинули территорию страны из-за бомбардировок ВВС Израиля и США атомных объектов на территории соседнего Ирана — телеканал Shafaq news.

9:03. Израиль с 23 июня разрешит иностранцам покинуть страну на так называемых репатриационных рейсах, при этом вводится строгий лимит в 50 пассажиров на самолет — глава Минтранса страны Мири Регев.

9:01. Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности — директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

9:00. Средства ПВО Ирана уничтожили израильский тактический разведывательно-ударный БПЛА Hermes 900 в центральной части исламской республики — иранское агентство Tasnim.

8:26. ВВС США при нанесении ударов по ядерным объектам на территории Ирана использовали отвлекающий маневр, отправив с авиабазы в штате Миссури две группы бомбардировщиков B-2, одна из которых должна была создать ложное впечатление об американских планах — The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

8:23. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны, участвующие в конфликте, вернуться к дипломатическому пути урегулирования.

8:20. Иран обещает ответить на американские удары по ядерным объектам — AFP.

8:19. В Иране казнен мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля — агентство Tasnim.

8:17. Власти США передают иранской стороне сигналы о необходимости возвращения к переговорам по спорным вопросам — глава Пентагона Пит Хегсет.

Конфликт между Израилем и Ираном. День десятый

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все