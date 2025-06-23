Конфликт между Израилем и Ираном. День одиннадцатый

Ночью и утром в понедельник Израиль продолжал наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран пообещал ответить на американские бомбардировки ядерных предприятий. Глава МИД Ирана Арагчи приехал в Москву на переговоры с президентом Путиным. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта вернуться к дипломатическому пути урегулирования. Основные события — в онлайн-трансляции «Ъ».

8:08. В результате иранского ракетного удара по Беэр-Шеве погибли четыре человека и 22 получили ранения, уточнила израильская национальная медслужба.

7:49. Обнаружено тело четвертого погибшего после попадания ракеты в здание в Беэр-Шеве, сообщает Ynet.

7:47. Утром с территории Ирана было выпущено около 15 ракет, большинство из них были перехвачены, заявил ЦАХАЛ.

7:30. Все ракеты по Израилю были выпущены до наступления перемирия в 7:30 по иранскому времени, сообщает телеканал IRNA.

6:39. Три человека погибли после попадания ракеты в здание в Беэр-Шеве, сообщает Times of Israel.

6:15. Один человек получил тяжелые ранения в результате попадания ракеты дом в Беэр-Шеве, еще пятеро получили легкие ранения, заявила израильская национальная медслужба.

5:55. Падение ракеты зафиксировано в Беэр-Шеве, сообщает Ynet.

5:47. ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет со стороны Ирана.

4:39. Военные операции Ирана против Израиля «продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.

3:56. В настоящее время нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

3:51. Израиль согласился на прекращение огня при условии, что Иран прекратит свои атаки, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

1:31. Взрывы прогремели в Тегеране и других районах Ирана, сообщило агентство NourNews.

1:16. Иран после ударов США не способен создать ядерное оружие, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

1:12. Трамп утверждает, что Иран и Израиль согласовали полное прекращение огня.

23:07. Трамп поблагодарил Иран за предварительное предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.

22:24. Рейсы «Аэрофлота» в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам, сообщает авиакомпания.

21:59. Ситуация с безопасностью в Катаре стабильная, заявили в МВД эмирата после удара Ирана по американской базе.

21:37. Иран продолжит отвечать на атаки со стороны США, сообщил Reuters высокопоставленный иранский чиновник.

21:26. Саудовская Аравия готова всеми способами поддержать Катар в его ответе на удары Ирана, заявил МИД королевства. ОАЭ осудили атаку Ирана на базу США в Катаре, передает агентство WAM.

21:21. Turkish Airlines приостанавливает регулярные рейсы в страны Персидского залива и из них, сообщает Al Mayadeen.

21:12. Пентагон заявил, что в результате удара Ирана по военным базам США пострадавших среди американского персонала нет.

21:11. В ответ на обеспокоенность Трампа возможной передачей ядерного оружия Ирану Медведев заявил, что Россия не намерена поставлять его. В отличие от Израиля, Россия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия, напомнил Медведев.

21:02. Тегеран принял решение всеми способами наказать тех, кто наносил удары по иранской территории, заявил министр обороны Ирана в разговоре с Белоусовым.

21:00. Министр обороны Ирана провел телефонный разговор со своим российским коллегой, заявили в Минобороны Ирана.

20:54. Кувейт временно закрывает воздушное пространство до дальнейшего уведомления, сообщает Reuters.

20:50. Ирак закрывает воздушное пространство, сообщает Минтранс республики.

20:38. Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять рейсы в Иран, Израиль и обратно — предварительно, до 02:59 мск 26 июня. До этого же времени действует указание не летать в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Катара.

20:37. Военная база США на северо-востоке Сирии приведена в полную боевую готовность, сообщает источник Reuters.

20:23. Катарские и иностранные военные были заранее эвакуированы с базы США, по которой запущены иранские ракеты, заявил МИД Катара.

20:21. Иран предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери, рассказали иранские источники The New York Times.

20:20. МИД Катара также заявил, что удар Ирана стал «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций».

20:18. Катарские системы ПВО перехватили иранские ракеты, Доха оставляет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабам, заявил МИД Катара.

20:15. Совет нацбезопасности Ирана заверил, что операции Тегерана «не представляют угрозы или опасности для дружественного и братского государства Катар и его народа».

20:11. 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию масштабных ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана, сообщает ЦАХАЛ.

20:08. Трамп в настоящее время находится в Ситуативной комнате с министром обороны и главой объединенного комитета начальников штабов, сообщает источник CNBC.

20:05. Иран не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в его сторону, следует из заявления ВС Ирана после удара по военной базе США.

20:01. ВС Ирана подтвердили нанесение удара по военной базе США Аль-Удейд в Катаре.

20:00. Тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, слышны сирены на базах в Ираке, передает иранская гостелерадиокомпания.

19:58. До десяти выросло количество ракет, запущенных Ираном по базам США в Катаре, передаёт корреспондент Axios Барак Равид.

19:56. Операция Ирана против баз США носит название «Хорошая весть о победе». Тегеран проводит ее в отношении баз в Катаре и Ираке, сообщает агентство Tasnim.

19:55. Белый дом и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами американской базе ВВС в Катаре, сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

19:51. На американской авиабазе в Ираке объявлен режим максимальной боевой готовности, персоналу приказано укрыться в бункерах, сообщает Reuters.

19:50. Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре, сообщает иранская гостелерадиокомпания.

19:46. Над Дохой, столицей Катара, раздаются взрывы — предположительно работает системы ПВО, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев.

19:46. Посольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления.

19:40. Иран выпустил 6 ракет по расположенной в Катаре американской базе, сообщает Axios.

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19:39. Иран перебрасывает ракетные установки для возможного удара по силам США на Ближнем Востоке, утверждает WSJ со ссылкой на чиновников.

19:38. Источники Fox News сообщают о «неизбежной» угрозе иранского удара по базе США в Катаре, сообщает телеканал в X.

18:58. Министерство иностранных дел Катара заявило, что страна закрывает воздушное пространство для обеспечения безопасности туристов и граждан. Сообщение было сделано на фоне угроз ответных действий со стороны Ирана и его союзников в отношении Соединенных Штатов.

18:45. Трамп, комментируя слова Медведева о готовности ряда стран передать Ирану ядерный боекомплект, потребовал «немедленно сообщить» ему, если это правда.

18:03. В Израиле в результате ракетных обстрелов из Ирана убиты 25 человек, более 1,3 тыс. получили ранения — офис Нетаньяху.

17:22. Миссия ООН по установлению фактов в Иране полагает, что убийство Израилем иранских ученых нарушает положения международного права.

17:18. Рябков: Иран в текущей ситуации имеет полное право на самооборону.

17:15. Причиной ситуации вокруг Ирана стала безответственность США и Израиля, заявил Сергей Рябков.

17:01. Перекрытие Ираном Ормузского пролива, вероятнее всего, не будет полным, может быть направлено против судов определенных стран, сообщает компания по морской безопасности Ambrey.

16:46. НАТО не считает удар США по Ирану противоречащим международному праву, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом альянса.

16:46. Трамп на фоне конфликта с Ираном призвал не допускать роста цен на нефть: «Я слежу за этим, не играйте на руку врагу!»

16:45. ООН готовит поставки чрезвычайной гуманитарной помощи на случай кризиса с беженцами в Иране — РИА Новости со ссылкой на представителя организации.

16:27. США ожидают ответного удара от Ирана в ближайшие день-два — Reuters.

15:52. Трамп допускает, что иранский народ может свергнуть действующую власть, если Тегеран «продолжит отвергать» дипломатию — Белый дом.

15:42. Командование иранских сил ПВО заявило, что с 13 июня были сбиты по меньшей мере 130 израильских беспилотников.

15:40. Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в страны Персидского залива, а также в Израиль и Ливан из-за обострения ирано-израильского конфликта — AFP со ссылкой на заявление компании.

13:57. Ирану необходимо остановить работу своих ядерных объектов для допуска на них инспекторов МАГАТЭ, чтобы те смогли оценить ситуацию на месте — генеральный директор агентства Гросси.

13:27. Военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению — иранское агентство Mehr.

13:06. Минобороны Израиля сообщило об ударах по целям в Тегеране, включая тюрьму Эвин и штаб Корпуса стражей исламской революции.

12:38. Израиль атаковал иранский ядерный объект в Фордо, который в ночь на 22 июня стал целью удара США — штаб по управлению кризисными ситуациями иранской провинции Кум.

12:32. В Кремле осуждают удары США по ядерным объектам в Иране — Песков.

12:30. Помощь России Ирану будет зависеть от того, что необходимо Тегерану — пресс-секретарь президента РФ Песков. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос, готова ли РФ поставить Ирану средства ПВО, например, комплексы С-300 или С-400.

12:15. Здания, в которых шла переработка урана, повреждены после удара США по иранскому ядерному объекту в Исфахане, сообщил гендиректор МАГАТЭ Гросси. Кроме того, агентство зафиксировало воронки от взрывов на объекте в иранском Фордо, но оценить ущерб пока невозможно.

12:03. Иран применил баллистические ракеты Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1 в ходе атаки на Израиль сегодня утром — агентство Fars.

12:02. Иран с помощью ракет и беспилотников-камикадзе атаковал Тель-Авив, Хайфу, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие города Израиля — КСИР.

12:00. ВВС Израиля начали серию ударов по военным объектам в Тегеране — ЦАХАЛ.

11:41. В Тегеране прогремели взрывы, разрушения отмечены вблизи здания Иранского общества Красного Полумесяца — NourNews.

11:40. Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по городу Кередж недалеко от Тегерана — агентство Fars.

11:05. Евросоюз может вновь ввести санкции против Ирана, чтобы не допустить возобновления его ядерной программы — глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

11:01. Парламент Ирана планирует принять законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ из-за политизированной позиции агентства — спикер Мохаммад Багер Галибаф.

10:58. Ирано-израильский конфликт повлияет на реализацию проекта транспортного коридора Индия—Ближний Восток—Европа и порта Чабахар в Иране, а также на развитие международного транспортного коридора «Север—Юг» — индийская газета Hindu.

10:55. На севере Израиля прозвучала воздушная тревога после запуска ракет с территории Ирана — AFP.

Фотогалерея Последствия ударов Ирана по Израилю Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий Фото: Baz Ratner / AP Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Тушение пожара в Тель-Авиве Фото: Baz Ratner / AP След от снаряда над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа израильской системы ПВО «Железный купол» Фото: Leo Correa / AP Люди прячутся в метро в Рамат-Гане Фото: Oded Balilty / AP Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане Фото: Ohad Zwigenberg / AP Следующая фотография 1 / 44 Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий Фото: Baz Ratner / AP Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Тушение пожара в Тель-Авиве Фото: Baz Ratner / AP След от снаряда над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа израильской системы ПВО «Железный купол» Фото: Leo Correa / AP Люди прячутся в метро в Рамат-Гане Фото: Oded Balilty / AP Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива Фото: Ohad Zwigenberg / AP Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля Фото: Yossi Zeliger / Reuters Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара Фото: Tomer Appelbaum / Reuters Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве Фото: Ohad Zwigenberg / AP Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве Фото: Ariel Schalit / AP Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана Фото: Leo Correa / AP Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре Фото: Itay Cohen / Reuters Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе Фото: Ohad Zwigenberg / AP Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль Фото: Leo Correa / AP Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Разрушенный дом в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане Фото: Ariel Schalit / AP Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатель с сигнальной лентой Фото: Ronen Zvulun / Reuters Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане Фото: Ronen Zvulun / Reuters Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане Фото: Reuters / Itai Ron Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву Фото: Tomer Neuberg / AP Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве Фото: Tomer Appelbaum / AP Небо над Иерусалимом Фото: Ohad Zwigenberg / AP Работа ПВО над Ашкелоном Фото: Amir Cohen / Reuters Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters «Железный купол» над Тель-Авивом Фото: Jamal Awad / Reuters Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Ракетный удар по Тель-Авиву Фото: Leo Correa / AP Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе Фото: Ammar Awad / Reuters Израильский флаг отражается в окнах поврежденного здания в Рамат-Гане Фото: Ohad Zwigenberg / AP Смотреть

10:36. Средства ПВО Ирана приведены в действие над городом Тебризом на северо-западе Ирана — телеканал Al Alam.

10:16. Иран вправе принять ответные меры против США после нанесения ими ударов по иранской территории, заявил начальник Генштаба ВС Исламской Республики Абдулрахим Мусави.

10:10. После ударов США по Ирану немецкое правительство намерено усилить меры безопасности в отношении американских и израильских учреждений в ФРГ — газета Bild со ссылкой на итоги заседания совета безопасности германского кабинета под руководством канцлера Мерца.

9:58. Десять военнослужащих Корпуса стражей исламской революции погибли в результате израильского удара по провинции Йезд — пресс-служба КСИР. Ранее сообщалось о семи убитых.

9:27. Президент Путин проведет сегодня встречу с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи — помощник российского президента Ушаков.

9:23. Израиль атаковал шесть аэродромов на западе, востоке и в центре Ирана — Reuters.

Фотогалерея Последствия ударов Израиля по Ирану Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Следующая фотография 1 / 19 Пожар над нефтяным складом Шаран после ракетного удара в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Удары начались в 3:00 мск и продлились один час

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images Пожар над нефтехранилищем после израильского удара в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Израиль объявил о начале военной операции «Нация львов» против Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Целью операции представители Израиля называют устранение угрозы иранского ядерного оружия

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней

На фото: раненый житель Тегерана Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится»

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Majid Saeedi / Getty Images В результате атаки Израиля на Иран пострадали не менее 50 человек, среди них есть дети, сообщило государственное телевидение Ирана

На фото: поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Как сообщило агентство ISNA, среди мирного населения Ирана погиб 1 человек, еще 24 получили ранения

На фото: спасатели рядом с поврежденным ударом домом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters В результате атаки погибли как минимум шесть иранских ученых-ядерщиков

На фото: поврежденный в результате удара автомобиль в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Израиль задействовал для ударов по Ирану 200 самолетов, которые сбросили более 330 боеприпасов

На фото: спасатели в поврежденном доме в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: UGC / AFP Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что дает «свободу действий» вооруженным силам страны для ответа на удары Израиля, после чего Иран запустил около 100 дронов в направлении Израиля

На фото: дым от удара в Тегеране Фото: SEPAH NEWS / AFP После удара по Ирану Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

На фото: последствия ударов в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Удары также были нанесены по объектам в городах Натанз (на фото), Хорремабад и Хамадан Фото: IRINN / AFP Ликвидация последствий удара в жилом комплексе в Тегеране Фото: Vahid Salemi / AP Поврежденная высотка в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Спасатели на месте разрушенного здания в Тегеране Фото: Iranian Red Crescent Society / WANA / Reuters Поврежденный жилой дом в Тегеране Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Смотреть

9:21. Почти 5 тыс. иностранных специалистов, работающих в нефтяных компаниях в провинции Басра на юге Ирака, покинули территорию страны из-за бомбардировок ВВС Израиля и США атомных объектов на территории соседнего Ирана — телеканал Shafaq news.

9:03. Израиль с 23 июня разрешит иностранцам покинуть страну на так называемых репатриационных рейсах, при этом вводится строгий лимит в 50 пассажиров на самолет — глава Минтранса страны Мири Регев.

9:01. Ситуация вокруг Ирана может представлять более широкие риски для мировой экономики с учетом текущей неопределенности — директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

9:00. Средства ПВО Ирана уничтожили израильский тактический разведывательно-ударный БПЛА Hermes 900 в центральной части исламской республики — иранское агентство Tasnim.

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8:26. ВВС США при нанесении ударов по ядерным объектам на территории Ирана использовали отвлекающий маневр, отправив с авиабазы в штате Миссури две группы бомбардировщиков B-2, одна из которых должна была создать ложное впечатление об американских планах — The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

8:23. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны, участвующие в конфликте, вернуться к дипломатическому пути урегулирования.

8:20. Иран обещает ответить на американские удары по ядерным объектам — AFP.

8:19. В Иране казнен мужчина, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля — агентство Tasnim.

8:17. Власти США передают иранской стороне сигналы о необходимости возвращения к переговорам по спорным вопросам — глава Пентагона Пит Хегсет.