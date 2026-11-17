Politico: в автоматизированной ИИ-кибератаке обвинили русскоязычных хакеров
Компания Google сообщила, что хакеры задействовали ИИ-агентов для первой в истории полностью автоматизированной целенаправленной кибератаки, не требующей участия человека. Как отмечает Politico, в файле конфигурации среды злоумышленники использовали русский язык, чтобы настроить ключи для автономного использования.
Специалисты Google обнаружили, что хакеры использовали ряд ИИ-агентов для «непрерывного сравнения кода до и после установки исправлений, выявления уязвимостей и автоматической разработки эксплойтов (программ для проведения атаки) без участия человека». Это означает, что агенты самостоятельно обнаруживали уязвимости в программном обеспечении и способы их использования. По данным Google, злоумышленники проявляли особый интерес к французским веб-сайтам, связанным со сферой СМИ и развлечений, а также с образовательным сектором.
До сих пор модели ИИ не могли осуществлять кибератаки полностью самостоятельно: зачастую им требовалась помощь хакеров, которые направляли их действия или исправляли ошибки. Этим летом ИИ-агенты OpenAI самостоятельно вышли в интернет и совершили попытку хакерской атаки на систему другого ИИ-разработчика — компании Hugging Face. Однако действия тех агентов, по всей видимости, не были целенаправленными.