Специалисты Google обнаружили, что хакеры использовали ряд ИИ-агентов для «непрерывного сравнения кода до и после установки исправлений, выявления уязвимостей и автоматической разработки эксплойтов (программ для проведения атаки) без участия человека». Это означает, что агенты самостоятельно обнаруживали уязвимости в программном обеспечении и способы их использования. По данным Google, злоумышленники проявляли особый интерес к французским веб-сайтам, связанным со сферой СМИ и развлечений, а также с образовательным сектором.