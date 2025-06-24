ЦАХАЛ заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны Ирана

Армия обороны Израиля зафиксировала новый запуск ракет со стороны Ирана. Это произошло после объявления режима прекращения огня, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛа.

На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Как сообщил ЦАХАЛ, ВВС Израиля «осуществляют перехват и наносят удары там, где это необходимо для устранения угрозы».

В ночь на 24 июня Иран запустил около 20 ракет в сторону Израиля. Сирены воздушной тревоги звучали в центральной части Израиля и на юге страны. СМИ писали, что одна из ракет попала в многоэтажный дом в Беэр-Шеве.

Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Израильские власти подтвердили, что согласились прекратить огонь. МИД Ирана сообщил, что готов прекратить огонь, если ЦАХАЛ прекратит атаки на Исламскую Республику.

Подробнее о конфликте — в материале «Ъ» «Контрольный выстрел ''в сердце Тегерана''».

Лусине Баласян