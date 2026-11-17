WSJ: в администрации Трампа начались споры о позиции в отношении КНР
В преддверии саммита АТЭС, который проходит в Шэньчжене 17–18 ноября, в администрации Дональда Трампа начались споры о том, как необходимо строить политику США в отношении Китая. Как передает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, «эти столкновения отражают фундаментальные разногласия по вопросу о том, оправданны ли экономические сделки и дружественные отношения с Пекином, к которым стремился Трамп, учитывая, что, по мнению ряда высокопоставленных представителей США, они могут создать долгосрочные уязвимости в сфере национальной безопасности».
Сам президент Трамп накануне своей поездки на саммит заявил: «Одни хотят быть в дружеских отношениях с Китаем, другие — пойти на жесткий конфликт». Как пишет WSJ, члены администрации уже «несколько месяцев ведут закулисные споры» по поводу политики в отношении Китая — в частности, о том, насколько жестко следует ограничивать доступ к чипам компании Nvidia. По данным WSJ, министр финансов Скотт Бессент обвинил министра торговли Говарда Лютника в бездействии в отношении сингапурской компании Megaspeed. Эту фирму подозревают в поставках передовых чипов Nvidia в Китай. Американские СМИ не исключают, что Megaspeed — лишь одна из нескольких компаний в Юго-Восточной Азии, которые, «пользуясь лазейками в американском экспортном контроле, предоставляют китайским технологическим фирмам доступ к передовым чипам и вычислительным мощностям из США».
Дональд Трамп встал на защиту Говарда Лютника. Он предположил, что отсрочка введения более строгих ограничений на поставки чипов, возможно, помогла избежать конфронтации с Китаем. «Я понимаю доводы обеих сторон и сам приму решение»,— заявил президент.