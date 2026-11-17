Сам президент Трамп накануне своей поездки на саммит заявил: «Одни хотят быть в дружеских отношениях с Китаем, другие — пойти на жесткий конфликт». Как пишет WSJ, члены администрации уже «несколько месяцев ведут закулисные споры» по поводу политики в отношении Китая — в частности, о том, насколько жестко следует ограничивать доступ к чипам компании Nvidia. По данным WSJ, министр финансов Скотт Бессент обвинил министра торговли Говарда Лютника в бездействии в отношении сингапурской компании Megaspeed. Эту фирму подозревают в поставках передовых чипов Nvidia в Китай. Американские СМИ не исключают, что Megaspeed — лишь одна из нескольких компаний в Юго-Восточной Азии, которые, «пользуясь лазейками в американском экспортном контроле, предоставляют китайским технологическим фирмам доступ к передовым чипам и вычислительным мощностям из США».