Еврокомиссия допускает продолжение конфликта на Украине до конца 2028 года
Еврокомиссия опубликовала свой осенний прогноз экономического развития Евросоюза. В нем она исходит из предположения о продолжении российско-украинского конфликта до конца 2028 года.
Документ охватывает период до 2028 года и учитывает неопределенность, связанную с российско-украинским противостоянием. Брюссель не дает собственного прогноза относительно сроков его завершения, но закладывает сохранение напряженности и действующих санкций в исходные условия экономических расчетов.
Еврокомиссия ожидает роста ВВП ЕС на 1,4% в 2026 и 2027 годах и на 1,5% в 2028 году. Одновременно прогнозируется повышение инфляции: до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027-м с последующим замедлением до 2,3% в 2028-м.
В страновом разделе прогноза ЕК даны следующие оценки роста российского ВВП: в 2026 году — 0,6%, в 2027-м — 0,6%, в 2028-м — 0,9%.