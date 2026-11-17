Еврокомиссия ожидает роста ВВП ЕС на 1,4% в 2026 и 2027 годах и на 1,5% в 2028 году. Одновременно прогнозируется повышение инфляции: до 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027-м с последующим замедлением до 2,3% в 2028-м.