газета «Коммерсантъ»

19 января. Дело Френкеля

17 января 2007 года Генпрокуратура РФ предъявила бывшему председателю правления ВИП-банка Алексею Френкелю обвинение в организации убийства первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ

На следующий день «Ъ» стало известно, что еще за месяц до ареста Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.

Редактору отдела экономической политики Дмитрию Бутрину посчастливилось получить текст этого письма. Оно было размещено на сайте «Ъ» и сразу вызвало взрыв читательского интереса. Не менее популярным стало и второе разоблачительное послание банкира Френкеля, опубликованное на сайте спустя полторы недели.

журнал «Деньги»

26 марта. Эксперимент рулонного масштаба

Однажды журнал «Деньги» решил проверить потребительские свойства такого деликатного товара, как туалетная бумага.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Для исследования были приобретены рулоны самых популярных торговых марок, которые затем были всесторонне изучены. В ходе эксперимента были выявлены противоречия между фактической длиной некоторых рулонов и метражом, указанным на упаковке. Например, туалетная бумага «Zewa Светогорский стандарт 54 метра» оказалась короче на целых 14,5 метра.

Сразу после выхода журнала в редакцию позвонили производители бумаги Zewa. Они утверждали, что журналистам попалась не настоящая, а поддельная бумага их марки. Они были готовы приехать с рулонами и рулеткой, требовали опровержения и грозили судом. Редакция повторно закупила бумагу, по рулону в крупнейших торговых сетях.

Главный редактор «Денег» в своем кабинете лично провел контрольный замер, после чего предложил производителям приехать и убедиться, что рулон коротковат.

Но никто так и не приехал, и до суда не дошло, а туалетная бумага теперь называется «Zewa Светогорский стандарт», без всякого указания длины. Правда восторжествовала.

До истории с «Коммерсантом» в рулонах оставался еще год (см. главу «2008»).

журнал «Власть»

Апрель. Умер Борис Ельцин

23 апреля, в понедельник, скончался Борис Ельцин.

Фотогалерея Каким был первый президент России Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Семья Ельциных, как написано в характеристике, которую прислал чекистам в Казань наш сельсовет, арендовала землю в количестве 5 га. "До революции хозяйство отца его было кулацкое, имел водяную мельницу и ветряную, имел молотильную машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 га, имел жатку-самовязку, имел лошадей до пяти штук, коров до четырех штук…" Имел, имел, имел… Тем и был виноват — много работал, много брал на себя»

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области в семье раскулаченных крестьян

На фото: Борис Ельцин с родителями — Николаем Ельциным и Клавдией Старыгиной Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «С шести лет, собственно, домашнее хозяйство было на мне. И за младшими ребятишками ухаживать — одну в люльке качать, за другим следить, чтобы не нахулиганил, и по хозяйству — картошку сварить, посуду помыть, воды принести…»

Детство будущего президента прошло в городе Березники Пермской области. В школе Борис Ельцин (слева) хорошо учился и был старостой, но при этом отличался дерзким поведением, конфликтовал с учителями. После седьмого класса его исключили из школы с «волчьим билетом», однако он сумел добиться возможности продолжить учебу в другой школе Фото: Ю.Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» Из-за отсутствия на левой руке нескольких пальцев Борис Ельцин (в центре) не служил в армии. В 1950 году он поступил в Уральский политехнический институт на строительный факультет, окончив его с квалификацией «инженер-строитель». После учебы по распределению Ельцин был направлен в трест «Уралтяжтрубстрой» Фото: М. Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонек» После избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 году Борис Ельцин получил направление на работу в Москву, где занялся вопросами строительства. В том же году он был назначен первым секретарем Московского городского комитета КПСС. Во время пребывания Ельцина в этой должности началась разработка нового генплана развития Москвы, стал отмечаться День города, в Москве появились продовольственные ярмарки Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Раньше я о нем (о Михаиле Горбачеве — "Ъ".) думал плохо. Теперь не думаю вообще»

Выступая на октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1987 году, Борис Ельцин подверг критике работу Политбюро, секретариата ЦК и самого Михаила Горбачева. Пленум вынес резолюцию считать выступление Ельцина «политически ошибочным», он был освобожден от должности и выведен из состава Политбюро Фото: Reuters «Правительству нужен новый толчок…»

В конце 1980-х годов Борис Ельцин (на фото с флагом), работавший первым заместителем председателя Госстроя СССР, получил славу опального политика, которая в дальнейшем помогла ему стать лидером демократического движения. В 1990 году Ельцин был избран народным депутатом и председателем Верховного Совета РСФСР. Его политический вес резко увеличился после того, как 12 июня 1990 года Совет принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Наша страна стоит на краю пропасти, но благодаря президенту мы сделаем шаг вперед!»

12 июля 1990 года, на последнем съезде КПСС, Борис Ельцин в очередной раз выступил с критикой партии и объявил о своем выходе из нее. 19 февраля 1991 года в своем телевизионном выступлении впервые потребовал отставки Михаила Горбачева и передачи власти Совету федерации, состоящему из руководителей союзных республик Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Возраст политика — 65 лет, а после этого он впадает в маразм»

12 июня 1991 года на первых в России всенародных выборах Борис Ельцин был избран президентом РСФСР, получив более 57% голосов. Его противник Николай Рыжков набрал 16,85% Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Я с оптимизмом смотрю в будущее и готов к энергичным действиям. Великая Россия поднимается с колен! Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство»

Вступив в должность президента, Борис Ельцин начал переговоры с Михаилом Горбачевым и главами других союзных республик о подписании нового союзного договора. В августе 1991 года Ельцин возглавил противодействие путчу ГКЧП, превратив Белый дом в центр сопротивления. Выступая с танка у Дома советов, он назвал действия ГКЧП государственным переворотом. В ноябре того же года Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить. Не хочу… быть тормозом в развитии национального самосознания каждой республики»

8 декабря 1991 года Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава парламента Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ, к которому затем присоединилось большинство союзных республик. 25 декабря 1991 года произошла отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР, после которой Ельцин занял резиденцию в Кремле

На фото: с женой Наиной Ельциной Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В июне 1991 года после избрания Бориса Ельцина президентом Российской Федерации Руслан Хасбулатов (на фото слева) стал председателем Верховного совета. В августе 1991 года, когда Горбачев как союзный президент был отстранен ГКЧП от власти, Хасбулатов, по мнению участников тех событий, сыграл одну из решающих ролей в подавлении путча Фото: В. Родионов / Фотоархив журнала «Огонек» «С точки зрения правовой справедливости или справедливости права какова конституционность Конституции?»

В начале 1990-х годов в России разразился экономический кризис, к которому в дальнейшем добавились и политические противоречия, в первую очередь между исполнительной и законодательной ветвями власти. В марте 1993 года Борис Ельцин (в центре) объявил о подписании указа о введении в стране особого режима управления, а Верховный совет в свою очередь обратился в Конституционный суд, обвинив Ельцина в покушении на конституционные основы российской государственности. Совет также предпринял попытку отстранить Ельцина от власти, а позднее состоялся референдум по вопросу о доверии президенту и Верховному совету. В результате на референдуме был одобрен и социально-экономический курс президента, и политика совета Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Михаил Горбачев: «Но не только мне, должен сказать, было трудно. И Ельцину было не так просто… Он, как карась на горячей сковородке, вертелся. И в результате встал на преступный путь» Фото: Коммерсантъ / Ю.Феклистов «Сегодня, именно сегодня альтернативы Ельцину нет. Завтра будет. А сегодня нет»

Конституционный кризис в России вылился в вооруженные столкновения на улицах Москвы, последовавшие за штурмом противниками президента мэрии и телецентра «Останкино» 3 октября 1993 года. Победу Борису Ельцину обеспечила поддержка силовых структур, однако в ходе несогласованных действий войск 3–4 октября в Москве погибло не менее 150 человек, еще более 300 были ранены. Результатом октябрьских событий стал роспуск Верховного совета и принятие новой Конституции в декабре 1993 года Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «И силой нельзя, и отступать нельзя. Надо, чтобы и победа была, и чтоб без войны. Дипломатия, понимаешь»

В ноябре 1994 года Борис Ельцин (в центре) принял решение о вводе войск в Чечню с целью восстановить конституционный порядок в республике, которая фактически отделилась от России после распада СССР. Первый штурм Грозного оказался непродуманным и привел к большому числу жертв, а в августе 1996 года чеченские боевики выбили федеральные войска из города. Конец Первой чеченской войне положили Хасавюртовские соглашения, согласно которым вопрос о статусе республики был отложен до конца 2001 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Ну посмотрите, России просто не везет. Петр I не закончил реформу, Екатерина II не закончила реформу, Александр II не закончил реформу, Столыпин не закончил реформу. Я должен закончить реформу»

К 1996 году рейтинг Бориса Ельцина упал до 3%, однако он решил баллотироваться на второй срок, объявив об этом 15 февраля. Основным противником действующего президента стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, имевший более высокий рейтинг

На фото: с патриархом Алексием II (в центре) Фото: Ю.Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» «В победе не сомневаюсь, слабонервных прошу не суетиться, и пусть они там не торопятся со сменой портретов, понимаешь»

В ходе предвыборной кампании Борис Ельцин (справа) активно ездил по стране, побывав, в том числе, и в Чечне. Его штаб развернул агитационно-рекламную кампанию под названием «Голосуй или проиграешь», в результате чего рейтинговый разрыв между ним и Геннадием Зюгановым заметно сократился Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «В предвыборную гонку хватать руками Конституцию опасно»

В первом туре выборов, который состоялся 16 июня 1996 года, Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Геннадий Зюганов — 32,03%, на третьем месте оказался Александр Лебедь (14,52%), которого Ельцин назначил секретарем Совета безопасности. Между первым и вторым турами голосования Борис Ельцин был госпитализирован с инфарктом, но 3 июля появился на избирательном участке санатория в Барвихе. На этот раз Ельцин лидировал с 53,82% голосов, в то время как Зюганов набрал лишь 40,31%

На фото (слева направо): мэр Москвы Юрий Лужков, президент России Борис Ельцин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II и председатель Совета федерации Егор Строев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

Из-за проблем со здоровьем Борис Ельцин не появлялся перед избирателями вплоть до церемонии инаугурации 9 августа 1996 года, которую также пришлось сократить. В ноябре Ельцину сделали операцию на сердце, во время которой обязанности главы государства исполнял Виктор Черномырдин. К работе президент вернулся лишь в начале 1997 года

На фото: Наина и Борис Ельцины с внуком Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Билл, мы не соперники, мы друзья»

Внешняя политика Бориса Ельцина была, с одной стороны, направлена на налаживание отношений со странами Запада (так, в 1992 году Ельцин заявил, что оружие бывшего СССР не будет нацелено на США), а с другой стороны, на построение новых отношений с бывшими советскими республиками

На фото: Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон, смеющийся над шуткой российского президента о журналистах во время пресс-конференции в Нью-Йорке Фото: AP / Jim McKnight «Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку»

31 декабря 1999 года в своем новогоднем телеобращении Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России. Он пояснил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России. Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин Фото: youtube.com 26 марта 2000 года на досрочных выборах президента России победу одержал Владимир Путин, набрав 52,94% голосов избирателей

На фото: Борис Ельцин и Владимир Путин во время инаугурации последнего Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров «У меня давление всегда нормальное, 120 на 80. Хоть ночью меня разбуди, хоть во время заседания, хоть во время стресса — всегда 120 на 80»

Выйдя на пенсию в 2000 году, Борис Ельцин создал собственный благотворительный фонд. В 2001 году экс-президент был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, а в 2006 году отпраздновал свое 75-летие Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Я верю в вашу вольность. Я верю в вашу мудрость. Я верю в ваш характер. Я верю в вас. Я верю вам, и удачи вам»

Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице в результате остановки сердца, которая была вызвана прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. В ночь на 25 апреля в храме Христа Спасителя, который был открыт для всех желающих попрощаться, прошло отпевание. Первый президент России был похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Следующая фотография 1 / 24 «Семья Ельциных, как написано в характеристике, которую прислал чекистам в Казань наш сельсовет, арендовала землю в количестве 5 га. "До революции хозяйство отца его было кулацкое, имел водяную мельницу и ветряную, имел молотильную машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 га, имел жатку-самовязку, имел лошадей до пяти штук, коров до четырех штук…" Имел, имел, имел… Тем и был виноват — много работал, много брал на себя»

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области в семье раскулаченных крестьян

На фото: Борис Ельцин с родителями — Николаем Ельциным и Клавдией Старыгиной Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «С шести лет, собственно, домашнее хозяйство было на мне. И за младшими ребятишками ухаживать — одну в люльке качать, за другим следить, чтобы не нахулиганил, и по хозяйству — картошку сварить, посуду помыть, воды принести…»

Детство будущего президента прошло в городе Березники Пермской области. В школе Борис Ельцин (слева) хорошо учился и был старостой, но при этом отличался дерзким поведением, конфликтовал с учителями. После седьмого класса его исключили из школы с «волчьим билетом», однако он сумел добиться возможности продолжить учебу в другой школе Фото: Ю.Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» Из-за отсутствия на левой руке нескольких пальцев Борис Ельцин (в центре) не служил в армии. В 1950 году он поступил в Уральский политехнический институт на строительный факультет, окончив его с квалификацией «инженер-строитель». После учебы по распределению Ельцин был направлен в трест «Уралтяжтрубстрой» Фото: М. Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонек» После избрания Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС в 1985 году Борис Ельцин получил направление на работу в Москву, где занялся вопросами строительства. В том же году он был назначен первым секретарем Московского городского комитета КПСС. Во время пребывания Ельцина в этой должности началась разработка нового генплана развития Москвы, стал отмечаться День города, в Москве появились продовольственные ярмарки Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Раньше я о нем (о Михаиле Горбачеве — "Ъ".) думал плохо. Теперь не думаю вообще»

Выступая на октябрьском пленуме ЦК КПСС в 1987 году, Борис Ельцин подверг критике работу Политбюро, секретариата ЦК и самого Михаила Горбачева. Пленум вынес резолюцию считать выступление Ельцина «политически ошибочным», он был освобожден от должности и выведен из состава Политбюро Фото: Reuters «Правительству нужен новый толчок…»

В конце 1980-х годов Борис Ельцин (на фото с флагом), работавший первым заместителем председателя Госстроя СССР, получил славу опального политика, которая в дальнейшем помогла ему стать лидером демократического движения. В 1990 году Ельцин был избран народным депутатом и председателем Верховного Совета РСФСР. Его политический вес резко увеличился после того, как 12 июня 1990 года Совет принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Наша страна стоит на краю пропасти, но благодаря президенту мы сделаем шаг вперед!»

12 июля 1990 года, на последнем съезде КПСС, Борис Ельцин в очередной раз выступил с критикой партии и объявил о своем выходе из нее. 19 февраля 1991 года в своем телевизионном выступлении впервые потребовал отставки Михаила Горбачева и передачи власти Совету федерации, состоящему из руководителей союзных республик Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Возраст политика — 65 лет, а после этого он впадает в маразм»

12 июня 1991 года на первых в России всенародных выборах Борис Ельцин был избран президентом РСФСР, получив более 57% голосов. Его противник Николай Рыжков набрал 16,85% Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Я с оптимизмом смотрю в будущее и готов к энергичным действиям. Великая Россия поднимается с колен! Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство»

Вступив в должность президента, Борис Ельцин начал переговоры с Михаилом Горбачевым и главами других союзных республик о подписании нового союзного договора. В августе 1991 года Ельцин возглавил противодействие путчу ГКЧП, превратив Белый дом в центр сопротивления. Выступая с танка у Дома советов, он назвал действия ГКЧП государственным переворотом. В ноябре того же года Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «Берите суверенитета столько, сколько вы его сможете проглотить. Не хочу… быть тормозом в развитии национального самосознания каждой республики»

8 декабря 1991 года Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и глава парламента Белоруссии Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение о создании СНГ, к которому затем присоединилось большинство союзных республик. 25 декабря 1991 года произошла отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР, после которой Ельцин занял резиденцию в Кремле

На фото: с женой Наиной Ельциной Фото: Фотоархив журнала «Огонек» В июне 1991 года после избрания Бориса Ельцина президентом Российской Федерации Руслан Хасбулатов (на фото слева) стал председателем Верховного совета. В августе 1991 года, когда Горбачев как союзный президент был отстранен ГКЧП от власти, Хасбулатов, по мнению участников тех событий, сыграл одну из решающих ролей в подавлении путча Фото: В. Родионов / Фотоархив журнала «Огонек» «С точки зрения правовой справедливости или справедливости права какова конституционность Конституции?»

В начале 1990-х годов в России разразился экономический кризис, к которому в дальнейшем добавились и политические противоречия, в первую очередь между исполнительной и законодательной ветвями власти. В марте 1993 года Борис Ельцин (в центре) объявил о подписании указа о введении в стране особого режима управления, а Верховный совет в свою очередь обратился в Конституционный суд, обвинив Ельцина в покушении на конституционные основы российской государственности. Совет также предпринял попытку отстранить Ельцина от власти, а позднее состоялся референдум по вопросу о доверии президенту и Верховному совету. В результате на референдуме был одобрен и социально-экономический курс президента, и политика совета Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Михаил Горбачев: «Но не только мне, должен сказать, было трудно. И Ельцину было не так просто… Он, как карась на горячей сковородке, вертелся. И в результате встал на преступный путь» Фото: Коммерсантъ / Ю.Феклистов «Сегодня, именно сегодня альтернативы Ельцину нет. Завтра будет. А сегодня нет»

Конституционный кризис в России вылился в вооруженные столкновения на улицах Москвы, последовавшие за штурмом противниками президента мэрии и телецентра «Останкино» 3 октября 1993 года. Победу Борису Ельцину обеспечила поддержка силовых структур, однако в ходе несогласованных действий войск 3–4 октября в Москве погибло не менее 150 человек, еще более 300 были ранены. Результатом октябрьских событий стал роспуск Верховного совета и принятие новой Конституции в декабре 1993 года Фото: Фотоархив журнала «Огонек» «И силой нельзя, и отступать нельзя. Надо, чтобы и победа была, и чтоб без войны. Дипломатия, понимаешь»

В ноябре 1994 года Борис Ельцин (в центре) принял решение о вводе войск в Чечню с целью восстановить конституционный порядок в республике, которая фактически отделилась от России после распада СССР. Первый штурм Грозного оказался непродуманным и привел к большому числу жертв, а в августе 1996 года чеченские боевики выбили федеральные войска из города. Конец Первой чеченской войне положили Хасавюртовские соглашения, согласно которым вопрос о статусе республики был отложен до конца 2001 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Ну посмотрите, России просто не везет. Петр I не закончил реформу, Екатерина II не закончила реформу, Александр II не закончил реформу, Столыпин не закончил реформу. Я должен закончить реформу»

К 1996 году рейтинг Бориса Ельцина упал до 3%, однако он решил баллотироваться на второй срок, объявив об этом 15 февраля. Основным противником действующего президента стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, имевший более высокий рейтинг

На фото: с патриархом Алексием II (в центре) Фото: Ю.Феклистов / Фотоархив журнала «Огонек» «В победе не сомневаюсь, слабонервных прошу не суетиться, и пусть они там не торопятся со сменой портретов, понимаешь»

В ходе предвыборной кампании Борис Ельцин (справа) активно ездил по стране, побывав, в том числе, и в Чечне. Его штаб развернул агитационно-рекламную кампанию под названием «Голосуй или проиграешь», в результате чего рейтинговый разрыв между ним и Геннадием Зюгановым заметно сократился Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «В предвыборную гонку хватать руками Конституцию опасно»

В первом туре выборов, который состоялся 16 июня 1996 года, Борис Ельцин набрал 35,28% голосов, Геннадий Зюганов — 32,03%, на третьем месте оказался Александр Лебедь (14,52%), которого Ельцин назначил секретарем Совета безопасности. Между первым и вторым турами голосования Борис Ельцин был госпитализирован с инфарктом, но 3 июля появился на избирательном участке санатория в Барвихе. На этот раз Ельцин лидировал с 53,82% голосов, в то время как Зюганов набрал лишь 40,31%

На фото (слева направо): мэр Москвы Юрий Лужков, президент России Борис Ельцин, патриарх Московский и всея Руси Алексий II и председатель Совета федерации Егор Строев Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

Из-за проблем со здоровьем Борис Ельцин не появлялся перед избирателями вплоть до церемонии инаугурации 9 августа 1996 года, которую также пришлось сократить. В ноябре Ельцину сделали операцию на сердце, во время которой обязанности главы государства исполнял Виктор Черномырдин. К работе президент вернулся лишь в начале 1997 года

На фото: Наина и Борис Ельцины с внуком Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ «Билл, мы не соперники, мы друзья»

Внешняя политика Бориса Ельцина была, с одной стороны, направлена на налаживание отношений со странами Запада (так, в 1992 году Ельцин заявил, что оружие бывшего СССР не будет нацелено на США), а с другой стороны, на построение новых отношений с бывшими советскими республиками

На фото: Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон, смеющийся над шуткой российского президента о журналистах во время пресс-конференции в Нью-Йорке Фото: AP / Jim McKnight «Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку»

31 декабря 1999 года в своем новогоднем телеобращении Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента России. Он пояснил, что уходит «не по состоянию здоровья, а по совокупности всех проблем», и попросил прощения у граждан России. Исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин Фото: youtube.com 26 марта 2000 года на досрочных выборах президента России победу одержал Владимир Путин, набрав 52,94% голосов избирателей

На фото: Борис Ельцин и Владимир Путин во время инаугурации последнего Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров «У меня давление всегда нормальное, 120 на 80. Хоть ночью меня разбуди, хоть во время заседания, хоть во время стресса — всегда 120 на 80»

Выйдя на пенсию в 2000 году, Борис Ельцин создал собственный благотворительный фонд. В 2001 году экс-президент был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, а в 2006 году отпраздновал свое 75-летие Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото «Я верю в вашу вольность. Я верю в вашу мудрость. Я верю в ваш характер. Я верю в вас. Я верю вам, и удачи вам»

Борис Ельцин скончался 23 апреля 2007 года в Центральной клинической больнице в результате остановки сердца, которая была вызвана прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточностью. В ночь на 25 апреля в храме Христа Спасителя, который был открыт для всех желающих попрощаться, прошло отпевание. Первый президент России был похоронен на Новодевичьем кладбище с воинскими почестями Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото Смотреть

Журнал «Власть» подготовил 48-страничный спецвыпуск, целиком посвященный первому президенту России. Он вышел 27 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

1 октября. Журнал Citizen K

В августе ИД «Коммерсантъ» и швейцарская Edipress Group заключили соглашение о выпуске журнала Citizen K в России, а уже 1 октября первый номер поступил в продажу. Героиней номера стала Земфира (объявлена иностранным агентом).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Земфира Рамазанова объявлена иноагентом

Земфира Рамазанова объявлена иноагентом



К выходу журнала был приурочен беспрецедентный для российского бизнеса шаг: издателем нового альбома певицы стала не фирма звукозаписи, а не имевший до того отношения к музыкальной индустрии «Ъ». В результате альбом «Спасибо» распространялся в качестве бесплатного приложения к российскому Citizen K.

Журнал выходит ежеквартально. Российский вариант издания старается в полной мере сохранить независимый дух, фрондерский стиль и верность девизу своего французского прототипа: «не следовать моде, но ее определять». Главным редактором стал Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Был главным редактором журнала «Советский театр». С 1994 года работал в «Домовом», затем в модных журналах Elle (заместителем главного редактора) и Madame Figaro (главным редактором).

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С 1 сентября 2007-го до апреля 2009-го возглавлял Citizen K, затем ушел из «Ъ» в проект «Сноб», где стал заместителем главного редактора (Владимира Яковлева).

журнал «Власть»

8 октября. Ткачиха на трибуне

1 октября в отечественную госпропаганду вернулись ткачихи. Елена Лапшина из Ивановской области с трибуны съезда «Единой России» взывала к собравшимся: Давайте вместе что-нибудь придумаем, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался нашим президентом и после 2008 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ткачиха пятого разряда Елена Лапшина на съезде ЕР в Гостином дворе

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ткачиха пятого разряда Елена Лапшина на съезде ЕР в Гостином дворе

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

После выступления «Власть» в лучших советских традициях подробно расспросила Лапшину о ее семье, увлечениях, трудовой и политической деятельности. На вопрос, сама ли она подготовоила речь, ткачиха ответила: «Я ее написала. Дала там почитать, конечно. Не могу же я просто так выйти». Стало ясно, что СССР уже не вернуть: ткачихи тогда не были столь простодушны.

газета «Коммерсантъ»

9 октября. Статья о войне чекистов

Глава Федеральной службы наркоконтроля Виктор Черкесов написал в газету «Коммерсантъ» огромную статью «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Черкесов в 2000 году

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Виктор Черкесов в 2000 году

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

За неделю до этого по подозрению в незаконной прослушке и взяточничестве были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников ФСКН, однако статья выходила за рамки этого конкретного случая. Речь шла о недопустимости «междоусобицы внутри так называемого чекистского сообщества», поскольку это сообщество в тяжелое время взвалило на себя ответственность за судьбу страны.

Статья вызвала оживленную дискуссию. 18 октября к ней присоединился и давний коллега Черкесова по сообществу Владимир Путин. В интервью спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову он признал, что междоусобица спецслужб существует, но подчеркнул: Выносить такого рода проблемы в СМИ считаю некорректным. И если кто-то действует таким образом, предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала должен быть безупречным.

В мае 2008 года, уже будучи премьером, Путин перевел автора газетной статьи из ФСКН в менее влиятельное Федеральное агентство по поставкам вооружения.

30 ноября. Откровения Шварцмана

В ноябре 2007 года обозреватель «Коммерсанта» Максим Кваша был направлен в Пало-Альто (США) на конференцию по венчурному бизнесу. Мероприятие оказалось откровенно скучным, и чтобы оправдать командировку, Максим начал искать хоть какого-нибудь собеседника для какого-никакого интервью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Шварцман

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Шварцман

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так он встретил главу ФПГ «Финансгрупп» Олега Шварцмана, который рассказал о проходящей в России «бархатной реприватизации», которая ведется под надзором сотрудников кремлевской администрации и созданной по инициативе ФСБ политической организации «Союз социальной справедливости России». Ее задача «Ходорковских (Михаил Ходорковский объявлен иноагентом.— “Ъ”) всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность».

Интервью вызвало огромный резонанс, и Шварцман, доселе неизвестный глава неизвестной компании, в одночасье стал мировой знаменитостью.

О нем писали не только ведущие российские, но и зарубежные СМИ, а его фамилия вскоре стала нарицательной.

Сам автор откровений был сразу же изгнан из партии «Гражданская сила», от него отвернулись многие бизнес-партнеры. Шварцман попытался реабилитироваться и заявил, что журналист неверно изложил его слова, но «Коммерсантъ» разместил на своем сайте фотокопию интервью, заверенную лично Шварцманом.

журнал «Власть»

10 декабря. Не туда послали

В апреле 2007 года телеобозреватель Арина Бородина вызвалась отвезти в приемную кремлевской администрации подписанное 2,5 тыс. журналистов письмо в поддержку Мананы Асламазян и возглавляемой ею организации «Интерньюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Манана Асламазян в 2005 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Манана Асламазян в 2005 году

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В январе против Асламазян было возбуждено уголовное дело о контрабанде за провоз без декларации 9,55 тыс. евро, а затем в неуплате налогов обвинили «Интерньюс», занимавшийся образовательными программами и обучением региональных журналистов. В итоге организация прекратила свою деятельность в России.

В течение нескольких месяцев Арина регулярно звонила в администрацию и узнавала о замысловатых перемещениях письма между управлениями и отделами.

Прямого ответа Путин так и не дал, зато дал сигнал: на одной из закрытых встреч высказался в том духе, что организация, конечно, вражеская, но сама Асламазян опасности не представляет.

В декабре Арина, уже ставшая видным специалистом по кремлевскому документообороту, изложила всю эту историю на страницах «Власти». Спустя полгода Конституционный суд постановил, что в случае с Асламазян речь идет не об уголовном, а лишь об административном правонарушении. В июне уголовное дело было закрыто.