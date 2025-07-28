2007
газета «Коммерсантъ»
19 января. Дело Френкеля
17 января 2007 года Генпрокуратура РФ предъявила бывшему председателю правления ВИП-банка Алексею Френкелю обвинение в организации убийства первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова.
Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ
На следующий день «Ъ» стало известно, что еще за месяц до ареста Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков.
Редактору отдела экономической политики Дмитрию Бутрину посчастливилось получить текст этого письма. Оно было размещено на сайте «Ъ» и сразу вызвало взрыв читательского интереса. Не менее популярным стало и второе разоблачительное послание банкира Френкеля, опубликованное на сайте спустя полторы недели.
журнал «Деньги»
26 марта. Эксперимент рулонного масштаба
Однажды журнал «Деньги» решил проверить потребительские свойства такого деликатного товара, как туалетная бумага.
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Для исследования были приобретены рулоны самых популярных торговых марок, которые затем были всесторонне изучены. В ходе эксперимента были выявлены противоречия между фактической длиной некоторых рулонов и метражом, указанным на упаковке. Например, туалетная бумага «Zewa Светогорский стандарт 54 метра» оказалась короче на целых 14,5 метра.
Сразу после выхода журнала в редакцию позвонили производители бумаги Zewa. Они утверждали, что журналистам попалась не настоящая, а поддельная бумага их марки. Они были готовы приехать с рулонами и рулеткой, требовали опровержения и грозили судом. Редакция повторно закупила бумагу, по рулону в крупнейших торговых сетях.
Главный редактор «Денег» в своем кабинете лично провел контрольный замер, после чего предложил производителям приехать и убедиться, что рулон коротковат.
Но никто так и не приехал, и до суда не дошло, а туалетная бумага теперь называется «Zewa Светогорский стандарт», без всякого указания длины. Правда восторжествовала.
До истории с «Коммерсантом» в рулонах оставался еще год (см. главу «2008»).
журнал «Власть»
Апрель. Умер Борис Ельцин
23 апреля, в понедельник, скончался Борис Ельцин.
Фотогалерея
Каким был первый президент России
Журнал «Власть» подготовил 48-страничный спецвыпуск, целиком посвященный первому президенту России. Он вышел 27 апреля.
Фото: Коммерсантъ
1 октября. Журнал Citizen K
В августе ИД «Коммерсантъ» и швейцарская Edipress Group заключили соглашение о выпуске журнала Citizen K в России, а уже 1 октября первый номер поступил в продажу. Героиней номера стала Земфира (объявлена иностранным агентом).
Земфира Рамазанова объявлена иноагентом
К выходу журнала был приурочен беспрецедентный для российского бизнеса шаг: издателем нового альбома певицы стала не фирма звукозаписи, а не имевший до того отношения к музыкальной индустрии «Ъ». В результате альбом «Спасибо» распространялся в качестве бесплатного приложения к российскому Citizen K.
Журнал выходит ежеквартально. Российский вариант издания старается в полной мере сохранить независимый дух, фрондерский стиль и верность девизу своего французского прототипа: «не следовать моде, но ее определять». Главным редактором стал Сергей Николаевич.
Сергей Николаевич окончил театроведческий факультет ГИТИСа. Был главным редактором журнала «Советский театр». С 1994 года работал в «Домовом», затем в модных журналах Elle (заместителем главного редактора) и Madame Figaro (главным редактором).
С 1 сентября 2007-го до апреля 2009-го возглавлял Citizen K, затем ушел из «Ъ» в проект «Сноб», где стал заместителем главного редактора (Владимира Яковлева).
журнал «Власть»
8 октября. Ткачиха на трибуне
1 октября в отечественную госпропаганду вернулись ткачихи. Елена Лапшина из Ивановской области с трибуны съезда «Единой России» взывала к собравшимся: Давайте вместе что-нибудь придумаем, чтобы Владимир Владимирович Путин оставался нашим президентом и после 2008 года.
Ткачиха пятого разряда Елена Лапшина на съезде ЕР в Гостином дворе
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
После выступления «Власть» в лучших советских традициях подробно расспросила Лапшину о ее семье, увлечениях, трудовой и политической деятельности. На вопрос, сама ли она подготовоила речь, ткачиха ответила: «Я ее написала. Дала там почитать, конечно. Не могу же я просто так выйти». Стало ясно, что СССР уже не вернуть: ткачихи тогда не были столь простодушны.
газета «Коммерсантъ»
9 октября. Статья о войне чекистов
Глава Федеральной службы наркоконтроля Виктор Черкесов написал в газету «Коммерсантъ» огромную статью «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев».
Виктор Черкесов в 2000 году
Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ
За неделю до этого по подозрению в незаконной прослушке и взяточничестве были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников ФСКН, однако статья выходила за рамки этого конкретного случая. Речь шла о недопустимости «междоусобицы внутри так называемого чекистского сообщества», поскольку это сообщество в тяжелое время взвалило на себя ответственность за судьбу страны.
Статья вызвала оживленную дискуссию. 18 октября к ней присоединился и давний коллега Черкесова по сообществу Владимир Путин. В интервью спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову он признал, что междоусобица спецслужб существует, но подчеркнул: Выносить такого рода проблемы в СМИ считаю некорректным. И если кто-то действует таким образом, предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала должен быть безупречным.
В мае 2008 года, уже будучи премьером, Путин перевел автора газетной статьи из ФСКН в менее влиятельное Федеральное агентство по поставкам вооружения.
30 ноября. Откровения Шварцмана
В ноябре 2007 года обозреватель «Коммерсанта» Максим Кваша был направлен в Пало-Альто (США) на конференцию по венчурному бизнесу. Мероприятие оказалось откровенно скучным, и чтобы оправдать командировку, Максим начал искать хоть какого-нибудь собеседника для какого-никакого интервью.
Олег Шварцман
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Так он встретил главу ФПГ «Финансгрупп» Олега Шварцмана, который рассказал о проходящей в России «бархатной реприватизации», которая ведется под надзором сотрудников кремлевской администрации и созданной по инициативе ФСБ политической организации «Союз социальной справедливости России». Ее задача «Ходорковских (Михаил Ходорковский объявлен иноагентом.— “Ъ”) всяких наклонять, нагибать, мучить, выводить на социальную активность».
Интервью вызвало огромный резонанс, и Шварцман, доселе неизвестный глава неизвестной компании, в одночасье стал мировой знаменитостью.
О нем писали не только ведущие российские, но и зарубежные СМИ, а его фамилия вскоре стала нарицательной.
Сам автор откровений был сразу же изгнан из партии «Гражданская сила», от него отвернулись многие бизнес-партнеры. Шварцман попытался реабилитироваться и заявил, что журналист неверно изложил его слова, но «Коммерсантъ» разместил на своем сайте фотокопию интервью, заверенную лично Шварцманом.
журнал «Власть»
10 декабря. Не туда послали
В апреле 2007 года телеобозреватель Арина Бородина вызвалась отвезти в приемную кремлевской администрации подписанное 2,5 тыс. журналистов письмо в поддержку Мананы Асламазян и возглавляемой ею организации «Интерньюс».
Манана Асламазян в 2005 году
Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ
В январе против Асламазян было возбуждено уголовное дело о контрабанде за провоз без декларации 9,55 тыс. евро, а затем в неуплате налогов обвинили «Интерньюс», занимавшийся образовательными программами и обучением региональных журналистов. В итоге организация прекратила свою деятельность в России.
В течение нескольких месяцев Арина регулярно звонила в администрацию и узнавала о замысловатых перемещениях письма между управлениями и отделами.
Прямого ответа Путин так и не дал, зато дал сигнал: на одной из закрытых встреч высказался в том духе, что организация, конечно, вражеская, но сама Асламазян опасности не представляет.
В декабре Арина, уже ставшая видным специалистом по кремлевскому документообороту, изложила всю эту историю на страницах «Власти». Спустя полгода Конституционный суд постановил, что в случае с Асламазян речь идет не об уголовном, а лишь об административном правонарушении. В июне уголовное дело было закрыто.