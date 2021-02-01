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«Семья Ельциных, как написано в характеристике, которую прислал чекистам в Казань наш сельсовет, арендовала землю в количестве 5 га. "До революции хозяйство отца его было кулацкое, имел водяную мельницу и ветряную, имел молотильную машину, имел постоянных батраков, посева имел до 12 га, имел жатку-самовязку, имел лошадей до пяти штук, коров до четырех штук…" Имел, имел, имел… Тем и был виноват — много работал, много брал на себя» Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Уральской области в семье раскулаченных крестьян На фото: Борис Ельцин с родителями — Николаем Ельциным и Клавдией Старыгиной

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

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1 февраля 1931 года в селе Бутка на Урале родился советский партийный и российский политический и государственный деятель, первый всенародно избранный глава России Борис Ельцин. Жизнь первого президента Российской Федерации — в фотогалерее “Ъ”.


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