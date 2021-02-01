«Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

1 февраля 1931 года в селе Бутка на Урале родился советский партийный и российский политический и государственный деятель, первый всенародно избранный глава России Борис Ельцин. Жизнь первого президента Российской Федерации — в фотогалерее “Ъ”.
1 февраля 1931 года в селе Бутка на Урале родился советский партийный и российский политический и государственный деятель, первый всенародно избранный глава России Борис Ельцин. Жизнь первого президента Российской Федерации — в фотогалерее “Ъ”.
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