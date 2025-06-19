обновлено 11:07
ПМЭФ-2025. День второй. Главное
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Заявления
- Экономика России находится на грани перехода в рецессию, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе ПМЭФ.
- Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что согласна с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным в том, что некоторые аспекты модели экономического роста себя исчерпали и требуют замены.
- Внутренний рынок приоритетен для «Газпрома», компания уверенно движется к 100% сетевой газификации к 2030 годк — член правления газового концерна Олег Аксютин.
- Российские запасы редкоземельных металлов могут обеспечить любой уровень потребления внутри страны, а также экспортные запросы, заявил глава Минприроды Александр Козлов в кулуарах ПМЭФ.
- Объем привлеченных средств физлиц в российских банках по итогам первого полугодия увеличится до 61 трлн рублей, а за весь 2025 год может вырасти до 70 трлн рублей, сообщили в банке ВТБ.
- Около 60 млн россиян получают различные виды поддержки от государства, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на форуме.
Сделки
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и УК «Первая» инвестируют 1 млрд рублей в компанию Medical Visual Systems, производящую интегрированные операционные для медицинских учреждений. Соответствующее соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2025.
- Газпромбанк и правительство ЕАО заключили на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве.
- Владелец ООО «Объединенная компания "РусТехнологии Ижевск"» Ма Дэмин планирует построить комбинат по обработке рулонной стали полного цикла под Ижевском, соответствующее соглашение было подписано им с главой Удмуртии Александром Бречаловым на полях ПМЭФ-2025.
- Томская область, ООО «Росатом аддитивные технологии» (входит в «Росатом») и ООО «Фабметалл» договорились на ПМЭФ о создании к 2029 году завода электронно-лучевого оборудования в Томске.
- Инвесторы построят гостиничный комплекс и апарт-отели в пяти районах Ленинградской области, соглашение об этом губернатор региона Александр Дрозденко подписал на ПМЭФ с представителями ООО «Готика» и ГК «Место».
Переговоры
- Россия и Венгрия в ходе ПМЭФ планируют обсудить сотрудничество по АЭС, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
Кроме того
- Около 2000 человек вышло на старт забега «Борись и побеждай» в рамках Петербургского международного экономического форума.