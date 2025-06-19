Минфин рассматривает отмену части налоговых льгот

Минфин и Минэкономики обсуждают отмену неэффективных налоговых льгот. Об этом стало известно в ходе дискуссии министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщает Frank Media, в ходе сессии глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров указал участникам на большое, по его мнению, число действующих для всех отраслей льгот. Он спросил господина Силуанова, не намерен ли Минфин заняться отменой неэффективных налоговых послаблений. Министр ответил, что обсуждал это с коллегой из Минэкономики. «Скоро вы увидите предложения»,— пообещал Антон Силуанов.

Каких-либо подробностей министр не привел. Однако он добавил, что «налоговые льготы — это те же расходы» и что Минфин не видит ухода налогоплательщиков в тень после повышения налогов.

В мае правительство одобрило подготовленные Минфином поправки к Налоговому кодексу. Среди нововведений — льготы для гостиничного бизнеса и общепита. В поправки также включили льготы для граждан: в частности, единовременную корпоративную выплату, не облагаемую НДФЛ и страховыми взносами, повысили с 50 тыс. руб. до 1 млн руб.