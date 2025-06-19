Набиуллина поддержала Орешкина в вопросе замены модели экономического роста

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что согласна с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным по вопросу перспектив экономического роста. По мнению главы Центробанка, некоторые аспекты модели экономического роста себя исчерпали и требуют замены. Заявления прозвучали на профильной сессии Петербургского международного экономического роста.

Госпожа Набиуллина напомнила, что на днях «Максим Станиславович говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста», и отметила, что она «здесь с ним тоже согласна» (цитата по «РИА Новости»). «Многие из этих ресурсов (роста.— "Ъ") действительно исчерпаны,— сказала она.— Нам надо думать о некоторой новой модели роста».

В то же время министр финансов Антон Силуанов высказал мнение, что нынешняя экономическая модель является рабочей для России и говорить о переменах преждевременно.

«Мы живем в таком сложном мире, Россия растет на четыре с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели»,— пояснил господин Силуанов (цитата по ТАСС). Он призвал «сделать ставку на технологический суверенитет» и подчеркнул, что «модель работает».

Максим Орешкин в недавнем интервью заявил, что текущая модель роста экономики себя исчерпала и для продолжения развития следует выходить на следующую технологическую ступень. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти слова, сообщив, что в администрации президента идут «очень живые дискуссии» о дальнейшем развитии отечественной экономики.