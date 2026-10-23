Макрон назвал теракт в пригороде Парижа переломным моментом для Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал терактом стрельбу, которая произошла вчера в двух коммунах под Парижем. По его словам, мужчина, который начал вести огонь по людям из автоматического оружия из окна машины, действовал на почве расовой ненависти.
«Произошедшее сегодня — скажу вам честно — это переломный момент, поскольку мы впервые столкнулись с террористическим актом, который планировался с целью убийства наших соотечественников и наших детей по признаку цвета их кожи или вероисповедания»,— сказал журналистам господин Макрон (цитата по Agence France-Presse).
Мужчина, устроивший стрельбу, открыл огонь примерно в 10:30 утра. Он передвигался на сером автомобиле Renault и стрелял по прохожим в разных местах населенных пунктов: у заправочной станции, детской площадки и медицинского центра. Погиб 26-летний мужчина африканского происхождения, ранены пять человек, включая 12-летнюю девочку, в которую попало восемь пуль.
Нападавшему 39 лет. Он уроженец коммуны Сен-Сир-л`Эколь, которая находится в округе Версаль. Преступление расследует Национальная антитеррористическая прокуратура Франции.