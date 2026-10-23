Макрон назвал теракт в пригороде Парижа переломным моментом для Франции

«Произошедшее сегодня — скажу вам честно — это переломный момент, поскольку мы впервые столкнулись с террористическим актом, который планировался с целью убийства наших соотечественников и наших детей по признаку цвета их кожи или вероисповедания»,— сказал журналистам господин Макрон (цитата по Agence France-Presse).