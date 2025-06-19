Путин начал переговоры с президентом Индонезии Субианто

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто начали переговоры на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает агентство «РИА Новости». Переговоры проходят в Константиновском дворце в Стрельне.

По итогам ожидается подписание декларации о стратегическом партнерстве Москвы и Джакарты, а также нескольких межведомственных документов о партнерстве, передает агентство ТАСС.

Лидер Индонезии Прабово Субианто прибыл в Россию с официальным визитом 18 июня. Вместе с российским лидером он примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В ПМЭФ участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая