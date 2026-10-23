Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №198

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
КультураМузыка

ТАСС: Саудовская Аравия не проведет «Интервидение» в этом году

Саудовская Аравия в этом году не будет проводить музыкальный конкурс «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства заявил, что в силу обстоятельств сейчас организовать мероприятие невозможно и его предложили перенести на следующий год.
ТАСС еще летом сообщал о том, что конкурс в этом году может не состояться. В августе организаторы заявляли, что Саудовская Аравия точно проведет шоу, но точные время и место тогда определены не были.
В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что обсуждал этот вопрос с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Тогда страны решили перенести переговоры о дате проведения конкурса. «Ситуацию в регионе приходится учитывать»,— говорил господин Лавров.
Предыдущее «Интервидение» прошло в 2025 году в России, в подмосковном комплексе «Live Арена». Его провели по указу президента России Владимира Путина. Конкурс назвали возрождением одноименного фестиваля, который проходил в 1960-1980-х годах.
В предыдущий раз в «Интервидении» поучаствовали вокалисты 22 стран, а победителем стал Дык Фук из Вьетнама. О том, что эстафету проведения «Интервидения» в 2026 году перехватит Саудовская Аравия, было объявлено во время финального шоу.