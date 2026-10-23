ТАСС: Саудовская Аравия не проведет «Интервидение» в этом году
Саудовская Аравия в этом году не будет проводить музыкальный конкурс «Интервидение», сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства заявил, что в силу обстоятельств сейчас организовать мероприятие невозможно и его предложили перенести на следующий год.
В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что обсуждал этот вопрос с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Тогда страны решили перенести переговоры о дате проведения конкурса. «Ситуацию в регионе приходится учитывать»,— говорил господин Лавров.
Предыдущее «Интервидение» прошло в 2025 году в России, в подмосковном комплексе «Live Арена». Его провели по указу президента России Владимира Путина. Конкурс назвали возрождением одноименного фестиваля, который проходил в 1960-1980-х годах.
В предыдущий раз в «Интервидении» поучаствовали вокалисты 22 стран, а победителем стал Дык Фук из Вьетнама. О том, что эстафету проведения «Интервидения» в 2026 году перехватит Саудовская Аравия, было объявлено во время финального шоу.