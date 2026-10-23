ТАСС: Саудовская Аравия не проведет «Интервидение» в этом году

В предыдущий раз в «Интервидении» поучаствовали вокалисты 22 стран, а победителем стал Дык Фук из Вьетнама. О том, что эстафету проведения «Интервидения» в 2026 году перехватит Саудовская Аравия, было объявлено во время финального шоу.