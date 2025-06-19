Московского бизнесмена задержали за продажу фальшивого билета на ПМЭФ

Вечером 18 июня задержали гендиректора ООО «Ситимаркет» за продажу фальшивого пропуска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). «Фонтанка.ру» пишет, что в отношении предпринимателя могут возбудить уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщает «Фонтанка», председатель одной из столичных коллегий адвокатов купил у гендиректора «Ситимаркета» билет на ПМЭФ за 1 млн руб. в его офисе на Большом Афанасьевском переулке. Дата продажи пропуска на мероприятие не уточняется. 18 июня, в день открытия ПМЭФ, на входе ему сообщили, что пропуск фальшивый. После этого адвокат обратился в полицию.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге 18–21 июня. Главная тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Организатором форума выступил фонд «Росконгресс».

Екатерина Отрашкевич