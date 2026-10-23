Новак сообщил об отправке первых танкеров с российским дизелем в сторону США
Три танкера с российским дизельным топливом уже находятся в пути к восточному побережью Атлантического океана. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.
Первый танкер с российским топливом вышел из порта Приморска, сообщало «РИА Новости». Судно должно прибыть в Штаты 9 ноября. На его борту — больше 326 тыс. баррелей нефтепродуктов.
Всего в октябре российские компании могут отправить в США и на мировые рынки 500 тыс. тонн дизеля, говорил вице-премьер. Основные объемы могут быть поставлены «Роснефтью», сообщал господин Новак.
Дизель отправляют за рубеж по соглашению.между Москвой и Вашингтоном — об этой сделке стало известно 9 октября после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Для этого американский Минфин выдал соответствующую лицензию, а российское руководство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива.