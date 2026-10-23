Новак сообщил об отправке первых танкеров с российским дизелем в сторону США

Дизель отправляют за рубеж по соглашению.между Москвой и Вашингтоном — об этой сделке стало известно 9 октября после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Для этого американский Минфин выдал соответствующую лицензию, а российское руководство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива.