Немецкая Metro AG прокомментировала пожертвование своей «дочки» на нужды СВО

Немецкая торговая компания Metro AG заявила, что не согласовывала пожертвование 1 млрд руб. фонду «Народный фронт. Все для Победы!» от своего российского подразделения. Материнская компания потеряла операционный контроль над бизнесом в РФ с 28 сентября — после его передачи во временное управление, сообщили в Metro.