Немецкая Metro AG прокомментировала пожертвование своей «дочки» на нужды СВО
Немецкая торговая компания Metro AG заявила, что не согласовывала пожертвование 1 млрд руб. фонду «Народный фронт. Все для Победы!» от своего российского подразделения. Материнская компания потеряла операционный контроль над бизнесом в РФ с 28 сентября — после его передачи во временное управление, сообщили в Metro.
«Metro AG прямо дистанцируется от любой финансовой поддержки военных действий России против Украины. Финансирование или поддержка военных действий не соответствуют ни нашей позиции, ни принципам ведения нашего бизнеса»,— указано в заявлении.
«Народный фронт», который занимается поддержкой военнослужащих в зоне СВО, сообщил о пожертвовании от российского подразделения торговой сети вчера днем. Информацию подтвердили в компании. «Как часть экономической системы России, мы видим важным участие в стратегических инициативах государства»,— заявлял генеральный директор Metro Russia Йоханнес Толай. Представитель фонда Сергей Горбунов объявил, что деньги пойдут на покупку транспорта, средств разведки, обнаружения и подавления БПЛА.
Российский бизнес Metro перешел под временное управление по указу президента России Владимира Путина. Активы ритейлера передали компании «УК Торг Рус», принадлежащей Йоханнесу Толаю.