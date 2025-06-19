В «Союзмультфильме» допустили появление Путина в «Простоквашино»

Появление персонажа Владимира Путина в российском мультсериале «Простоквашино» может стать «мягкой силой» для продвижения России и ее культуры в мире, заявила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. По ее словам, ввести персонаж президента посоветовал вице-президент индонезийской Modena Corporation Майкл Джизара.

Когда может появиться новый персонаж, не уточняется. «Там еще должен появиться президент, в "Простоквашине"... Это, конечно, станет самой популярной "мягкой силой", которая может быть тогда где угодно. Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны и нашей культуры»,— сказала госпожа Слащева на ПМЭФ (цитата по «РИА Новости»).

В 2018 году «Союзмультфильм» перезапустил «Простоквашино», снятое по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Каждая серия «Простоквашино» длится не более 10 минут, мультфильм показывают на федеральных телеканалах.

Подробности — в материале Weekend «"Простоквашино", поехали!».