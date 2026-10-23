В Крыму и Севастополе произошел блэкаут из-за удара ВСУ по энергоинфраструктуре
Крым и Севастополь остались без электроснабжения. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что это произошло из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что авария произошла на энергосетях за пределами полуострова. По его информации, жизненно важные объекты Крыма были переведены на резервные источники питания.
Вскоре, в 1:37 мск, Олег Крючков заявил, что подача электроэнергии на полуострове восстановлена. Свет в населенные пункты Крыма вернут «по мере набора мощности», сообщил он в Telegram.
Губернатор Севастополя о восстановлении энергоснабжения пока не заявлял. «На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома»,— сообщил господин Развожаев в 1:31 мск. Он призвал горожан экономить заряд телефонов и пользоваться ими только для экстренной связи.