Решетников: экономика находится на грани перехода в рецессию

Министр экономики Максим Решетников сообщил, что российская экономика находится в стадии охлаждения. При этом он отметил, что, «по текущим ощущениям бизнеса», она близка к переходу в рецессию.

«По цифрам у нас охлаждение... Мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию»,— сказал Максим Решетников на сессии в рамках ПМЭФ (цитата по «Интерфаксу»). Дальнейшее состояние экономики, по его словам, зависит от решений властей.

Как добавил глава Минэкономики, в вопросах изменения модели экономического роста должна быть преемственность. При этом процесс, по его мнению, должен проходить «без революции».

На сессии Максим Решетников также рассказал об экономике предложения в России, которая уже «во многом пошла». Он уточнил, что некоторые программы поддержаны бюджетными средствами. В качестве примеров министр назвал инвестиционный цикл в агропромышленном комплексе и новые инвестиции в туризме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Движение вниз».

Петр Бузлаев