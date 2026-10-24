Хегсет: Китай тайно внедрял пропагандистские ячейки в вузы США

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о внедрении спонсируемых властями Китая «пропагандистских ячеек» в американские вузы. По его словам, ведомство выявило 80 таких организаций в 30 университетах страны и в течение последних двух месяцев планомерно их ликвидировало. Об этом он заявил в видеообращении, выложенном в соцсети X.