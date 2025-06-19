Глава ЦБ исключила резкий отток денег с депозитов из-за снижения ключевой ставки

Председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. Она не считает, что в ходе этого процесса вкладчики начнут забирать средства с депозитов.

По мнению главы ЦБ, в стране нет «навеса депозитов, который только и ждет, что мы снизим ставку и все хлынет на потребительский рынок». «У нас нет отложенного потребления, — сказала госпожа Набиуллина на ПМЭФ (цитата по «Интерфаксу»). — У нас доходы росли очень высокими темпами, что люди пошли наращивать потребление... и наращивать депозиты и сбережения».

Так она отреагировала на заявление модератора сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он выразил опасения, что после снижения ключевой ставки деньги с депозитов населения перетекут на рынок.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21% до 20% впервые с сентября 2022 года. Регулятор объяснил это тем, что инфляционное давление постепенно снижается, а экономика возвращается к росту. Однако ЦБ дал понять, что считать этот шаг началом цикла смягчения денежно-кредитной политики не следует.

Подробности — в материале «Ъ» «Осторожное послабление».