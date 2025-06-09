«Единая Россия» выдвинула Дениса Паслера в губернаторы Свердловской области

Президиум свердловского политического совета «Единой России» (ЕР) утвердил секретаря реготделения партии, врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в качестве кандидата для последующего выдвижения на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе объединения. «Его кандидатура будет представлена в президиум генсовета ЕР для согласования»,— добавили в партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Предварительное голосование (праймериз) ЕР по отбору претендентов для последующего выдвижения кандидатом от партии на должность губернатора Свердловской области проходило с 7 мая по 6 июня. Его участниками стали Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По данным ЕР, кандидаты в течение месяца встречались с секретарями местных и первичных отделений партии Западного, Южного, Восточного, Горнозаводского, Северного управленческих округов и Екатеринбурга.

Алексей Орлов призывал сторонник поддержать Дениса Паслера, отмечая, что тот является главным кандидатом на пост губернатора. «Хотя фаворит нам понятен, еще ничего не решено, на любых выборах возможны сюрпризы, но нам сюрпризы не нужны, нам нужна только убедительная победа, и сегодня мы будем бороться за каждый голос, и этот голос должен быть отдан за нашего кандидата Дениса Паслера»,— подчеркнул господин Орлов. Мэр добавил, что поддержка врио губернатора станет ключевым моментом для развития Екатеринбурга на ближайшие пять лет.

Пост губернатора стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева (ЕР), который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер (ЕР), который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года был губернатором Оренбургской области. Досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь.

Депутаты заксобрания Свердловской области планируют назначить досрочные выборы губернатора на заседании во вторник, 10 июня. Парламентские партии начали подготовку к ним в апреле. Так, Денис Паслер провел переговоры с секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым, в мае — с председателем партии Дмитрием Медведевым. Потенциальные кандидаты от оппозиции сделали заявления о планах добиться возвращения прямых выборов мэров, отдалить региональную власть от финансово-промышленных групп и защитить экологические права уральцев.

Подробнее о подготовке партий к выборам губернатора Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Денису Паслеру подбирают амбиции».

Василий Алексеев