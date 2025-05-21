Орлов и Паслер встретились с партийным активом «Единой России»

Врио главы Свердловской области Денис Паслер и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретились с партийным активом партии «Единая Россия». Мероприятие, приуроченное к праймериз по определению кандидата на выборах главы региона, собрало 514 членов партии и депутатов. Алексей Орлов призвал поддержать Дениса Паслера, назвав его главным кандидатом на пост губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер и Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер и Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Встреча состоялась в Дворце культуры железнодорожников. Денис Паслер первым выступил с частью предвыборной программы, пообещав всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Он также отметил необходимость создания новых рабочих мест, модернизацию образования и развития креативных индустрий.

Алексей Орлов подчеркнул, что поддержка Дениса Паслера будет ключевой для развития Екатеринбурга в ближайшие пять лет. «Хотя фаворит нам понятен, еще ничего не решено, на любых выборах возможны сюрпризы, но нам сюрпризы не нужны, нам нужна только убедительная победа, и сегодня мы будем бороться за каждый голос, и этот голос должен быть отдан за нашего кандидата Дениса Паслера»,– заявил мэр Орлов. Глава города также рассказал о планах по улучшению социальной инфраструктуры, включая строительство новых больниц, парков и детских садов.

Присутствующие на встрече спросили у Дениса Паслера, будет развиваться метрополитен и свяжет ли новая ветка Академический район с центром города. «Метро в Екатеринбурге – тема очень животрепещущая, конечно же, она актуальна. Однозначно, здесь главную роль будет играть количество пассажиров, которые будут им пользоваться, а значит, и районы с наибольшей маятниковой миграцией. Есть ли шансы у Академического района? Конечно, есть»,– ответил Паслер.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Дениса Паслера на пост секретаря Свердловского регионального отделения партии. Врио главы региона планирует участвовать в досрочных выборах губернатора Свердловской области от ЕР. Решение по его выдвижению от партии власти будет принято по итогам предварительного голосования объединения. Однако, в праймериз должны участвовать минимум два человека. Так, о планах заявиться на предварительное голосование заявил Алексей Орлов. Он подчеркивал, что не намерен конкурировать с врио губернатора.

О том, как партии готовятся к выборам губернатора – в материале «Денису Паслеру подбирают амбиции».

Демид Лобанов, Мария Игнатова