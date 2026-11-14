В МВД назвали фейком информацию о массовых задержаниях в центре Москвы
Информация о проведении полицейского рейда в столичном районе Китай-город не соответствует действительности, заявили в главном управлении МВД по Москве. Сотрудники работают в штатном режиме и не выполняют никаких специальных поручений, добавили там.
Столичная молодежь сегодня ждала новых рейдов в центре Москвы. Как рассказал один из молодых людей журналисту Telegram-канала «Осторожно, Москва», полицейские якобы предупредили подростков, что задержания должны были начаться в девять часов вечера.
Подростки ждали нового рейда после массовых задержаний, прошедших 7 ноября. Полицейские ловили молодых людей в районе «Китай-города», который уже много лет является местом сбора для «неформалов», рассаживали их по автозакам и развозили по ближайшим отделам полиции. Тогда были задержаны несколько сотен человек, сообщали Telegram-каналы. Некоторым из них в отделах вручали повестки в военкомат, утверждали сами задержанные. В полиции назвали тот рейд «профилактическим мероприятием», который провели ради пресечения правонарушений, «в том числе связанных с распитием алкогольной продукции в общественных местах».