Медведев одобрил кандидатуру Паслера на пост секретаря ЕР в Свердловской области

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера на пост секретаря Свердловского регионального отделения партии. «Благодарен Дмитрию Медведеву за оказанное доверие. Оно будет оправдано. Будем стараться и сделаем все возможное для решения всех задач, связанных с развитием области, страны и, конечно, жителей»,— сообщил господин Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Врио губернатора подчеркнул, что намерен усилить работу по реализации партийных проектов в области, оказанию поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей, отправке гуманитарной помощи на передовую и в пострадавшие регионы. «Основная задача, которую поставил передо мной председатель партии, реализация партийной программы вместе с нацпроектами, объявленными президентом Владимиром Путиным. Вторая задача — укрепление наших "первичек"»,— добавил Денис Паслер.

Ранее, в апреле, Денис Паслер обсуждал работу над партийными проектами ЕР в Свердловской области с секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым. «Договорились с Владимиром Владимировичем (Якушевым.— "Ъ-Урал") о дальнейшем развитии направлений. Все — на благо свердловчан»,— сообщил тогда врио губернатора.

Пост секретаря реготделения ЕР в Свердловской области с января 2022 года занимал на тот момент губернатор Евгений Куйвашев. Он сменил на посту Виктора Шептия, который возглавлял реготделение партии 12 лет. В марте 2025 года господин Куйвашев ушел в отставку с должности главы региона. Врио губернатора был назначен Денис Паслер, который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область.

Денис Паслер планирует участвовать в досрочных выборах губернатора Свердловской области от ЕР. Решение по его выдвижению от партии власти будет принято по итогам предварительного голосования (праймериз) объединения. Согласно регламенту ЕР, в праймериз должны участвовать минимум два человека. О планах заявиться на предварительное голосование сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, однако подчеркнул, что не намерен конкурировать с врио губернатора. «Я в поддержке»,— заверил градоначальник.

Подробнее о подготовке партий к выборам губернатора Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Денису Паслеру подбирают амбиции».

Василий Алексеев