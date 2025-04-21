Денису Паслеру подбирают амбиции

Парламентские партии начали подготовку к досрочным выборам губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре. Так, врио главы региона Денис Паслер провел переговоры с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. Потенциальные кандидаты от оппозиции сделали заявления о планах добиться возвращения прямых выборов мэров, отдалить региональную власть от финансово-промышленных групп и защитить экологические права уральцев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Встреча врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера с секретарем генсовета «Единой России» (ЕР) Владимиром Якушевым прошла в понедельник, 21 апреля. Предполагается, что именно его партия власти выдвинет для участия в досрочных выборах главы региона в сентябре. Окончательное решение об этом будет принято после праймериз.

Господин Якушев на встрече подчеркнул, что партийцам предстоит отчитаться свердловчанам о проделанной работе и повысить узнаваемость партпроектов среди жителей области.

«Люди должны понимать, что тот или иной объект появился в результате работы конкретного проекта, его федерального и регионального координаторов и председателей общественных советов»,— призвал секретарь генсовета ЕР.

Господин Паслер отметил, что единороссы работают над 24 проектами на Среднем Урале «по разным направлениям». «От личных приемов граждан и точечного решения проблем жителей до комплексной реализации мероприятий, социально значимых программ и партийных проектов»,— пояснил он.

Позже Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что договорился с Владимиром Якушевым «о дальнейшем развитии всех» партпроектов. «Все — на благо свердловчан»,— подчеркнул он.

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева, который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер, который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года был губернатором Оренбургской области. По итогам выборов губернатора Свердловской области в 2022 году при явке избирателей 28,47% кандидат от ЕР Евгений Куйвашев набрал 65,78% голосов, от КПРФ Александр Ивачев — 12,9%, от «Справедливой России — Патриотов — За правду» (СРЗП) Андрей Кузнецов — 9,15%, от «Новых людей» (НЛ) Александр Демин — 6,47%, от ЛДПР Александр Каптюг — 3,17%.

Подготовку к выборам губернатора начали и оппозиционные парламентские партии. Неделей ранее, 14 апреля, лидер НЛ, руководитель фракции партии в Госдуме Алексей Нечаев провел соответствующие переговоры в Екатеринбурге. По данным «Ъ-Урал», НЛ намерены выдвинуть руководителя фракции партии в областном заксобрании Ранта Агаджаняна, кандидатура которого была согласована с Денисом Паслером и полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.

Вскоре Рант Агаджанян сообщил, что решил сменить фамилию на Краев.

«Произошли важные события, которые подвели меня к этому шагу. Фамилия Агаджанян — часть моей истории, и я всегда буду хранить память о предках. Фамилия Краев — символ нового этапа и, надеюсь, новых побед»,— написал политик в своем Telegram-канале.

В разговоре с «Ъ-Урал» депутат заверил, что смена фамилии связаны с «личными, очень приятными причинами», а не выборами губернатора.

О своем намерении бороться за пост главы региона заявил руководитель свердловского реготделения СРЗП, депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

«Проблемы, которые мы обсуждали на выборах 2022 года, остаются актуальными. Выборы губернатора — хорошая площадка для того, чтобы снова обсудить пути их решения»,— подчеркнул он.

В разговоре с «Ъ-Урал» политик отметил, что в случае победы в 2022 году планировал решить проблемы кумовства и коррупции в области, поддержать семьи с детьми и вернуть налог на прибыль к месту производства. «В программе 2025 года точно будет блок, посвященный мусорным полигонам и инструментам защиты экологических прав и интересов граждан»,— сказал господин Кузнецов.

Имеет амбиции занять пост губернатора и первый секретарь свердловского обкома КПРФ, руководитель фракции партии в заксобрании области Александр Ивачев. «Если товарищи меня выдвинут, я готов. В 2022 году я шел с программой, которую поддержали жители, мы заняли второе место. Проблемы остались не решены, нам надо продолжать бороться»,— пояснил «Ъ-Урал» лидер коммунистов. Господин Ивачев заверил, что в случае победы увеличит траты на социальную сферу и сделает областную власть «независимой от финансово-промышленных групп». «Правительство, принимая решения, руководствуется интересами крупных олигархических структур. С этой дружбой надо заканчивать и направлять бюджет на социальные нужды»,— пояснил он. Александр Ивачев добавил, что первым законопроектом, который он внесет в областное заксобрание после победы на выборах, станет возвращение прямых выборов глав муниципалитетов.

Координатор свердловского реготделения ЛДПР, руководитель фракции партии в заксобрании области Александр Каптюг отметил, что либерал-демократы «всегда являются активными участниками всех выборных процессов».

«После объявления даты выборов ЛДПР примет соответствующее решение»,— сказал «Ъ-Урал» депутат. «Работа по отбору кандидатов ведется»,— сообщили в пресс-службе партии.

Побороться за пост губернатора Свердловской области планируют и представители внепарламентских партий. Как рассказал «Ъ-Урал» председатель свердловского реготделения партии «Яблоко» Максим Петлин, руководство объединения ведет переговоры об участии в выборах с тремя потенциальными кандидатами. «Будем участвовать, если поймем, что у них есть ресурсы собрать подписи и провести кампанию»,— уточнил он.

Оппозиционные объединения не станут вести активную избирательную кампанию для значительного снижения результата Дениса Паслера на выборах губернатора, считает глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Накануне выборов в Госдуму в 2026 году вряд ли партии будут зарубаться с ЕР, чтобы не портить отношения с администрацией президента. Скорее будет расторговка по поводу региональных заксобраний и муниципалитетов»,— пояснил эксперт.

Политтехнолог Александр Ханин отметил, что оппозиционные партии не проводили значимых мобилизационных мероприятий электората в предыдущие годы, что приведет к снижению их общего рейтинга по итогам губернаторских выборов в сентябре. Эксперт добавил, что наибольшими шансами занять второе место обладает лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев в связи с наиболее высоким рейтингом КПРФ среди оппозиционных объединений в стране, однако добавил, что поддержка коммунистов на федеральном уровне за последние годы «подсдала».

Василий Алексеев