Паслер обсудил с Якушевым проекты «Единой России» в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер обсудил работу над партийными проектами «Единой России» (ЕР) в регионе с секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым, сообщили в пресс-службе объединения. Господин Якушев подчеркнул, что партийцам предстоит рассказать свердловчанам о выполнении проектов ЕР и отчитаться о реализации народной программы объединения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Якушев (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Владимир Якушев (слева) и Денис Паслер (справа)

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Они (проекты партии.— "Ъ-Урал") охватывают абсолютно все сферы жизни — от строительства дорог до экологии и спорта. За годы их действия мы получили вполне конкретные результаты по каждому»,— заверил секретарь генсовета.

Владимир Якушев добавил, что в начале 2025 года ЕР ввела показатели эффективности для всех партпроектов. «Они должны быть не просто узнаваемы. Люди должны понимать, что тот или иной объект появился в результате работы конкретного проекта, его федерального и регионального координаторов и председателей общественных советов»,— подчеркнул он.

Денис Паслер отметил, что ЕР в Свердловской области реализует 24 партпроекта. «Работа идет по разным направлениям: от личных приемов граждан и точечного решения проблем жителей до комплексной реализации мероприятий, социально значимых программ и партийных проектов»,— пояснил врио губернатора.

Господин Паслер отметил, что в рамках партпроекта «Новая школа» в 2025 году планируется отремонтировать 15 объектов и реконструировать или построить 10 школ, за последние годы участники партпроекта «Историческая память» восстановили 150 воинских захоронений и установили более 30 мемориальных знаков.

«Договорились с Владимиром Владимировичем (Якушевым.— "Ъ-Урал") о дальнейшем развитии направлений. Все — на благо свердловчан»,— написал Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева, который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер, который в 2012-2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область. В начале апреля господин Паслер провел совещание по подготовке к единому дню голосования, в ходе которого подчеркнул, что досрочные выборы губернатора Свердловской области «должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно».

Василий Алексеев