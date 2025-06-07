Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Джеффри Эпштейна

Американский бизнесмен Илон Маск удалил пост в соцсети X, в котором он утверждал, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Он написал об этом два дня назад, 5 июня. Теперь при переходе по ссылке эта публикация не доступна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Джеффри Эпштейн был обвинен в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. Его арестовали в 2019-м. В том же году он покончил с собой в тюрьме.

Илон Маск и Дональд Трамп начали конфликтовать после того, как миллиардер покинул пост главы Департамента эффективности правительства. Он публично раскритиковал продвигаемый республиканцами проект бюджета США и призвал его переделать. Господин Трамп предложил лишить господина Маска госконтрактов.

Подробности конфликта — в материале «Ъ» «Илон Маск выступил против "возмутительного свинства"».