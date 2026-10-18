Telegraph узнала о подготовке срочного пакета санкций Евросоюза против России
Telegraph: ЕС спешит принять новый пакет санкций против РФ до выборов во Франции
Страны Евросоюза совместно с Украиной в спешке разрабатывают новый пакет санкций против России, чтобы успеть принять его до президентских выборов во Франции, которые состоятся в апреле 2027 года. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
В ЕС и Украине опасаются, что это может стать последним пакетом антироссийских санкций в случае победы лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Она может ослабить поддержку Украины, считают в Евросоюзе. Источник The Daily Telegraph сказал, что февраль может стать последней возможностью ввести новые санкции против России.
12 октября главы МИД стран ЕС утвердили 22-й пакет санкций в отношении России. В него вошли почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц. Это стало крупнейшим расширением санкционного списка с начала военной операции на Украине.