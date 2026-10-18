Telegraph узнала о подготовке срочного пакета санкций Евросоюза против России

В ЕС и Украине опасаются, что это может стать последним пакетом антироссийских санкций в случае победы лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции. Она может ослабить поддержку Украины, считают в Евросоюзе. Источник The Daily Telegraph сказал, что февраль может стать последней возможностью ввести новые санкции против России.