Число осужденных мужчин снизилось на 50% за десять лет
За первое полугодие 2026 года в России осудили 161,1 тыс. мужчин — более чем вдвое меньше, чем за тот же период 2016 года, следует из статистики судебного департамента Верховного суда. По сравнению с январем—июнем прошлого года число осужденных мужского пола снизилось на 7%.
При этом растет число мужчин, осужденных окружными и гарнизонными военными судами: за первое полугодие этого года ими было приговорено 9,7 тыс. мужчин, за аналогичный период 2025-го — 6,9 тыс. С 2016 по 2020 год число осужденных военными судами последовательно снижалось, за этот период снижение достигло почти 31%.
Число осужденных женщин за первое полугодие 2026 года составило 41,6 тыс., незначительно сократившись (на 1%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом количество осужденных женщин продолжает расти с 2021 года — тогда суды приговорили к наказанию 38,7 тыс. женщин (до этого число осужденных снижалось с 2016 года, к 2020-му снижение составило 63%). Число женщин, осужденных военными судами, выросло в этом полугодии на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, в 2026 году отмечается рост числа осужденных в несовершеннолетнем возрасте. За январь—июнь этого года суды приговорили уже 6,6 тыс. детей — на 11% больше, чем за первое полугодие прошлого года. С первого полугодия 2023-го по этот же период 2025 года число таких детей снизилось на 8,7%.