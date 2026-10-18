Число осужденных мужчин снизилось на 50% за десять лет

Число осужденных женщин за первое полугодие 2026 года составило 41,6 тыс., незначительно сократившись (на 1%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом количество осужденных женщин продолжает расти с 2021 года — тогда суды приговорили к наказанию 38,7 тыс. женщин (до этого число осужденных снижалось с 2016 года, к 2020-му снижение составило 63%). Число женщин, осужденных военными судами, выросло в этом полугодии на 47,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.