Захарова ответила на призыв Латвии запретить выдачу шенгенских виз россиянам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса запретить выдачу туристических виз в страны Евросоюза для россиян.
«Включите Кулбергсу телевизор — там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громят ЕС — граждане ЕС»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.
Андрис Кулбергс призвал прекратить выдачу виз россиянам «для предотвращения будущих гибридных угроз» со стороны России. «Не позволяйте россиянам, черт возьми, ездить в Европу»,— сказал премьер-министр Латвии Financial Times.