Не милые бранятся

Четверг стал днем, когда отношения между Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, перешли точку невозврата, превратившись из декларируемой последние месяцы близкой дружбы в откровенную вражду и публичное выяснение отношений. Первым атаку на президента начал Маск, подвергнув остракизму новый проект бюджета США. Трамп в долгу не остался, заявив, что «самым простым способом сэкономить деньги» в бюджете страны станет отмена всех госконтрактов с миллиардером. Ну а дальше Илона Маска и вовсе понесло: он заявил, что имя президента фигурирует в скандальном деле Эпштейна — человека, обвиняемого в секс-торговле и организации проституции, и что он всеми руками за то, чтобы Трампу объявили импичмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск и президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Илон Маск и президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Отношения американского президента и миллиардера Илона Маска, до недавнего времени возглавлявшего Департамент эффективности правительства (DOGE), но ушедшего недавно с этого поста, 5 июня достигли невероятного накала.

Первоначальным яблоком раздора между ними двумя стал новый проект бюджета США, предложенный лично главой Белого дома. Если сам Трамп окрестил свое детище «Большим красивым биллем» («One Big Beautiful Bill»), то у его некогда соратника для этого документа нашлись совсем другие, далеко не лестные эпитеты: на этой неделе Маск назвал проект бюджета «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством», призвав полностью его переделать.

Этому предшествовал еще один случай, вызвавший, как утверждается, ярое неприятие Маска. Глава Белого дома не стал выдвигать Джареда Айзекмана руководителем NASA, хотя Маск лоббировал его кандидатуру и, очевидно, считал, что на этом пути все схвачено. Это решение настолько возмутило основателя SpaceX, что он не преминул пожаловаться на то, что зря потратил сотни миллионов долларов на избрание Трампа в прошлом году, самоуверенно заявив, что без его финансовой помощи нынешний президентом проиграл бы выборы. «Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате»,— написал Маск в посте в соцсети X. И добавил: «Какая неблагодарность».

Оставить публичный выпад против себя Дональд Трамп, конечно, не смог. И обрушился на бывшего соратника со встречной критикой.

Как заметил президент США, Илон Маск раздражен из-за того, что администрация отменила субсидирование автомобильной отрасли, в которой у миллиардера, владеющего автокомпанией Tesla, есть свои интересы. «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов,— это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему (бывший президент США Джо) Байден этого не сделал!» — отреагировал Трамп в своей соцсети Truth Social, что, по сути, стало незавуалированной угрозой лишить самого богатого человека в мире господдержки.

И добавил, что предпочел бы критику в свою сторону, чем нападки на проект бюджета. Эта ремарка как будто раззадорила Маска с новой силой.

5 июня вечером бизнесмен обрушил на главу Белого дома новую серию нападок. В частности, миллиардер публично заявил, что Дональд Трамп фигурирует в так называемых файлах Джеффри Эпштейна — финансиста, арестованного в 2019 году за секс-торговлю, совращение несовершеннолетних, организацию проституции, подкуп свидетелей и прочие преступления и в том же году покончившего с собой в камере.

«Пора сбросить по-настоящему большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему они не были опубликованы»,— написал предприниматель в соцсети Х.

Далее же Маск заявил, что согласен с тем, что президента США стоит подвергнуть импичменту и заменить его вице-президентом Джей Ди Венсом.

Ну и, наконец, будто «большой бомбы» Маску показалось мало, он решил швырнуть в сторону бывшего шефа еще одну небольшую гранату. На этой неделе миллиардер запустил в интернете опрос о необходимости создать в США «третью партию». «И вот пища для размышлений по этому вопросу: Трампу осталось 3,5 года на посту президента, а я буду здесь еще более 40 лет…» — написал он в соцсети Х, намекая на не самый молодой возраст 47-го президента Соединенных Штатов.

Как написал, комментируя нынешнюю ссору Илона Маска с Дональдом Трампом американист Алексей Наумов, налицо — итог спора идеолога и политика. «Илон Маск — искренний идеолог, для которого его идеи стоят на первом месте. И Tesla, и SpaceX — в их основе лежит идея, и только потом бизнес-расчет и попытка заработать деньги (нужные, в свою очередь, на реализацию заложенной идеи в виде полета на Марс и спасения человечества). Дональд Трамп, в свою очередь, политик. Идеи для политика, конечно, важны, но в итоге стоят на втором месте, на первом — удержание власти и собственного рейтинга»,— отметил он в своем Telegram-канале. И хотя, продолжает эксперт, изначально президент был согласен с Маском в необходимости резко сократить американский госдолг, впоследствии в целях повышения популярности Трампу пришлось сделать разворот на 180 градусов, с чем «Илон Маск с его несгибаемостью согласиться не смог».

Наталия Портякова