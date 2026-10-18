Аренда на сносных условиях
Росреестр предлагает передавать инвесторам участки с аварийными зданиями
Для вовлечения в оборот находящихся в госсобственности земель Росреестр предлагает разрешить передавать инвесторам в аренду участки, на которых расположены подлежащие сносу объекты. Снос инвестор будет осуществлять за свой счет и до получения участка — на выполнение этого требования предложено отвести год. Эксперты отмечают, что востребованность механизма будет зависеть от экономической целесообразности запуска проектов на таких условиях.
Росреестр разработал механизм вовлечения в оборот находящихся в госсобственности участков, на которых расположены аварийные и подлежащие сносу здания и сооружения, принадлежащие РФ, регионам или муниципалитетам. Сейчас, отмечает ведомство, такие участки передать инвесторам в аренду невозможно. Задержки в вовлечении таких земель в оборот, отмечают в Росреестре, препятствуют дальнейшему использованию территорий для строительства и благоустройства.
Подготовленный ведомством проект изменений в Земельный кодекс призван изменить ситуацию — заключить договор на аренду можно будет как по результатам торгов, так и без их проведения. Условие — снос будет осуществляться за счет самого инвестора до предоставления земельного участка. На выполнение этого требования будет год — если срок не соблюден, государство сможет провести повторный аукцион или иным образом распорядиться участком.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что, по информации регионов, в совокупности на территории РФ располагается 43,5 тыс. объектов недвижимости, которые признаны аварийными и подлежат сносу, общей площадью 5,8 млн кв. м.
Отмечается, что ситуация существенно различается по стране: наибольшая концентрация таких объектов — в регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, «где суровые климатические условия и длительные сроки эксплуатации ускоряют износ зданий».
В малых городах и сельских поселениях проблема усугубляется дефицитом бюджетных средств и низкой инвестиционной привлекательностью территорий. При этом, отмечают авторы законопроекта, создается повышенная нагрузка на бюджеты муниципалитетов, которые вынуждены содержать коммуникации на таких объектах и заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций в связи с возможным обрушением изношенных зданий.
Управляющий директор «Дом.РФ» Анатолий Азизов полагает, что предложенный Росреестром механизм может сократить инвестиционно-строительный цикл отдельных проектов — инвестор может совершить снос быстрее, чем публичный собственник, которому необходимо планировать на это средства и осуществлять закупку таких работ. «Механизм может быть применен к участкам небольшой площади, где нецелесообразно реализовывать полноценный проект комплексного развития территорий с обязательствами по сносу и строительством дополнительной инфраструктуры»,— отмечает он.
По мнению директора департамента налогов и права компании ДРТ Екатерины Котовой, инвесторы могут настороженно отнестись к нововведению, поскольку выполнение обязательства по сносу за счет инвестора является предварительным условием предоставления участка в аренду.
Гарантией же заключения договора будет обязанность госоргана направить инвестору подписанное соглашение в случае снятия с учета аварийного здания в связи с его сносом.
Руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов отмечает, что инициатива даст государству возможность снизить расходы на содержание аварийного фонда, а инвесторам — получить доступ к новым площадкам, в том числе в уже сформированной городской застройке. Однако, полагает он, интерес бизнеса будет избирательным — наиболее востребованными будут площадки, где затраты на снос и подготовку территории экономически целесообразны. Первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев полагает, что механизм имеет хороший потенциал, но его успех будет определяться качеством подготовки конкретных лотов — наличием актуальных документов, реалистичной оценкой затрат на снос и понятными градостроительными условиями.