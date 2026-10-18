Аренда на сносных условиях

Руководитель проектов практики «Инжиниринг» компании Strategy Partners Дмитрий Арестов отмечает, что инициатива даст государству возможность снизить расходы на содержание аварийного фонда, а инвесторам — получить доступ к новым площадкам, в том числе в уже сформированной городской застройке. Однако, полагает он, интерес бизнеса будет избирательным — наиболее востребованными будут площадки, где затраты на снос и подготовку территории экономически целесообразны. Первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» Виктор Агеев полагает, что механизм имеет хороший потенциал, но его успех будет определяться качеством подготовки конкретных лотов — наличием актуальных документов, реалистичной оценкой затрат на снос и понятными градостроительными условиями.