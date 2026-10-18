Бессент назвал безрассудными обвинения Украины в ограничении доступа к Starlink
Министр финансов США Скотт Бессент назвал безрассудными заявления президента Украины Владимира Зеленского об ограничении доступа ВСУ к спутниковой связи Starlink.
«Никто в администрации (президента США Дональда.— “Ъ”) Трампа не делал этого. Я думаю, со стороны Зеленского очень безрассудно выдвигать такие обвинения»,— сказал Скотт Бессент NBC News.
Украина сообщила об ограничении доступа к Starshield 14 октября. Спутниковая связь стала обрываться при скорости ракет и беспилотников выше 160 км/ч, что повлияло на способность ими управлять, сообщал Reuters. Украинские власти заявили, что не получали предупреждений от SpaceX.
По информации The Daily Telegraph, инициатором ограничения работы системы Starlink на Украине был глава компании SpaceX Илон Маск. Сам он заявил, что Starshield принадлежит правительству США и контролируется им. Дональд Трамп, в свою очередь, заверил, что не отдавал приказа об ограничении доступа ВСУ к Starlink.