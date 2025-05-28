Трамп сообщил о подготовке встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США работает над организацией встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

«На данном этапе мы работаем над (встречей. — "Ъ") с президентом Путиным,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС). — Посмотрим, как идут дела. Мне кажется, все хорошо, но посмотрим».

Американский лидер также заявил, что готов к трехсторонней встрече с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 23 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что Украина ведет работу над организацией такой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал переговоры двух лидеров. Такая встреча может состояться после того, как делегации России и Украины придут к конкретным договоренностям по разным направлениям, говорил он.

О развитии ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «На Россию оказывается давление».

Анастасия Домбицкая