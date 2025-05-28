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О чем Трамп заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме. Главное

Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме и заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Американский президент также ответил на вопросы о ситуации в Газе, переговорах с Ираном, программе иностранных студентов Гарварда и TikTok. Самое важное — в подборке «Ъ».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

О конфликте на Украине

  • Я готов провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, если это будет необходимо.
  • США не вводят санкции против РФ, чтобы не сорвать сделку по урегулированию на Украине.
  • Ситуация прояснится в течение двух недель.
  • Я разочарован российскими бомбардировками Украины.

О переговорах с Ираном и ближневосточном конфликте

  • Иран хочет заключить сделку, это может случиться в течение ближайших недель.
  • Хочу поехать в Иран вместе с ядерными инспекторами.
  • Предостерег Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры.
  • США работают над поставками продовольствия в Газу.

О Гарварде

  • Гарвард должен показать свой список иностранных студентов.

О TikTok

  • Думаю, что мы можем спасти ТикТок.
  • Для этого потребуется одобрение Китая.

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