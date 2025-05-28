О чем Трамп заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме. Главное

Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме и заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Американский президент также ответил на вопросы о ситуации в Газе, переговорах с Ираном, программе иностранных студентов Гарварда и TikTok. Самое важное — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

О конфликте на Украине

Я готов провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, если это будет необходимо.

США не вводят санкции против РФ, чтобы не сорвать сделку по урегулированию на Украине.

Ситуация прояснится в течение двух недель.

Я разочарован российскими бомбардировками Украины.

О переговорах с Ираном и ближневосточном конфликте

Иран хочет заключить сделку, это может случиться в течение ближайших недель.

Хочу поехать в Иран вместе с ядерными инспекторами.

Предостерег Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры.

США работают над поставками продовольствия в Газу.

О Гарварде

Гарвард должен показать свой список иностранных студентов.

О TikTok