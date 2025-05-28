О чем Трамп заявил журналистам на пресс-конференции в Белом доме. Главное
Дональд Трамп выступил перед журналистами в Белом доме и заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине. Американский президент также ответил на вопросы о ситуации в Газе, переговорах с Ираном, программе иностранных студентов Гарварда и TikTok. Самое важное — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Leah Millis / Reuters
О конфликте на Украине
- Я готов провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским, если это будет необходимо.
- США не вводят санкции против РФ, чтобы не сорвать сделку по урегулированию на Украине.
- Ситуация прояснится в течение двух недель.
- Я разочарован российскими бомбардировками Украины.
О переговорах с Ираном и ближневосточном конфликте
- Иран хочет заключить сделку, это может случиться в течение ближайших недель.
- Хочу поехать в Иран вместе с ядерными инспекторами.
- Предостерег Нетаньяху от действий против Ирана, которые могут сорвать переговоры.
- США работают над поставками продовольствия в Газу.
О Гарварде
- Гарвард должен показать свой список иностранных студентов.
О TikTok
- Думаю, что мы можем спасти ТикТок.
- Для этого потребуется одобрение Китая.