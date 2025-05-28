Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Thomas Peter / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Thomas Peter / Reuters

«Если (Владимиру. — "Ъ") Путину неудобна двусторонняя встреча или все хотят, чтобы встреча была трехсторонней, я не против. Я готов к любому формату»,— сказал украинский лидер (цитата по AFP). Он отметил, что готов к саммиту в формате «(Дональд. — "Ъ") Трамп — (Владимир. — "Ъ") Путин — я».

23 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ведет работу над организацией встречи на высшем уровне между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что российский лидер может встретиться с украинским коллегой, если переговорные делегации стран достигнут определенных договоренностей. Каких именно, представитель Кремля не уточнял.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора. По итогам контактов двух стран министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

О развитии событий вокруг Украины — в материале «Ъ» «На Россию оказывается давление».

Анастасия Домбицкая