«На Россию оказывается давление»

Президент США Дональд Трамп сделал очередное жесткое заявление в адрес России. Позже в Госдепе уточнили, что его не стоит рассматривать как разочарование и Белый дом продолжает поддерживать переговоры Москвы и Киева. Ранее в Кремле отметили, что для России приоритет — собственная безопасность, а не оценки со стороны американского лидера. Между тем спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что в Вашингтоне получили украинские предложения и теперь ждут российский мирный план. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что обстановка продолжает обостряться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

От красивых фраз о прекрасных переговорах, о том, что прорыв на пути к миру вот-вот наступит Дональд Трамп перешел, нет, не к угрозам, а, скорее, к упрекам. Еще можно это назвать обменом любезностями, пикировкой через океан. Владимир, мы так хорошо ладили, а вы себе такое позволяете, пишет глава Белого дома. В Кремле отвечают: с выбранного пути не свернем, главное — собственная безопасность, Трамп нам не указ. Президент США сгущает краски: «Путин играет с огнем», и, если бы не он, Трамп, с Россией уже бы произошло «много очень плохих вещей». Тем не менее ничего страшного пока не случилось. В газетах есть разные версии того, что может быть, но реального подтверждения этому нет, опять же, по данным на сегодняшний день.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отправляется с визитом в Германию. Главная интрига — это передача Киеву крылатых ракет Taurus. Канцлер Фридрих Мерц и власти в Берлине отвечают уклончиво. В Москве между тем считают, что Европа взяла курс на резкую эскалацию. Есть версия, что передача новых вооружений просто не будет афишироваться. Выглядит это не очень правдоподобно, потому немецкая демократия так устроена, что для подобных решений нужно одобрение правительственной коалиции. Похоже, единство по столь острой теме на сегодня отсутствует.

Тем не менее некую поддержку президент Украины точно получит, ибо Мерцу нужны успехи и доказательства жестких подходов, которых избегал его предшественник Олаф Шольц.

Что же дальше? Судя по тому, что сказал спецпосланник Трампа Кит Келлог, в Вашингтоне ждут российский мирный план. Украинский они уже вроде бы получили. Исходя из этого, видимо, будут приниматься дальнейшие решения. Оптимизма по этому поводу явно не наблюдается. Свидетельство тому — риторика Трампа, которая изменилась в сторону ужесточения. Москва дает понять, что делает все правильно, однако бывшие западные партнеры не хотят слушать ее аргументы. При этом незаметно, чтобы российская сторона демонстрировала бы готовность к серьезным уступкам. Более того, в Киеве говорят о новом наступлении ВС РФ, которое по факту уже началось. Так что теперь вопрос, пойдет ли Америка вслед за Европой на повышение ставок или, как и раньше, ограничится красивыми фразами и упреками. Как бы то ни было, на Россию оказывается давление. На Украину тоже, но в меньшей степени.

Можно сказать, что в ближайшей перспективе мира ждать не стоит, похоже, что и в среднесрочной тоже. Что касается планов: много их было, и предложений высказывалось немало, и Стивен Уиткофф встречался с Владимиром Путиным, все вроде было хорошо. Но появились последние заявления со стороны Дональда Трампа, и это, возможно, только начало.

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Дмитрий Дризе