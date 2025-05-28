Трамп готов к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, он пойдет на это, если это необходимо для продвижения переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Ну, если это необходимо»,— сказал Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать перспективы проведения упомянутой трехсторонней встречи.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что готов к проведению трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 23 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ведет работу над организацией такой встречи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускал переговоры двух лидеров. Такая встреча может состояться после того, как делегации России и Украины придут к конкретным договоренностям по разным направлениям, говорил он.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора. По итогам контактов двух стран министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

О развитии событий вокруг Украины — в материале «Ъ» «На Россию оказывается давление».

Анастасия Домбицкая