Песков: встреча Путина и Зеленского должна последовать за договоренностями

Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Такая встреча может состояться после того, как делегации России и Украины придут к конкретным договоренностям по разным направлениям, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи, но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям. В этом плане изменений в нашей позиции нет никаких»,— сказал господин Песков журналистам.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 23 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ведет работу над организацией такой встречи.

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора. По итогам контактов двух стран министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

О развитии событий вокруг Украины — в материале «Ъ» «На Россию оказывается давление».

Анастасия Домбицкая