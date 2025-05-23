МИД Украины сообщил о работе над встречей Зеленского и Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина ведет работу над организацией встречи на высшем уровне между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он сказал 23 мая в ходе общения с журналистами. Он подчеркнул, что в Киеве «очень хотят, чтобы к ней присоединился президент Трамп». В России допускали, что встреча с украинским лидером может состояться при условии достижения определенных договоренностей.

«Третья позиция, над которой мы также работаем — это встреча на уровне лидеров, между президентом Украины Зеленским и Путиным,— сказал Андрей Сибига журналистам (цитата по "РБК Украина").— Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате».

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года встреча делегаций России и Украины. На ней стороны договорились о крупнейшем за время конфликта обмене пленными в формате «1000 на 1000». Стороны также условились начать работу над меморандумом об условиях мирного договора. По итогам контактов двух стран министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что следующим шагом на пути к урегулированию должна стать встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускал, что российский лидер может встретиться с украинским коллегой, если переговорные делегации стран достигнут определенных договоренностей. Каких именно, представитель Кремля не уточнял.

The Wall Street Journal писала, что следующие переговоры между РФ и Украиной пройдут в середине июня. Возможным местом переговоров назывался Ватикан. Глава МИД РФ называл нереалистичным проведение переговоров с Украиной в Ватикане.

О перспективах нового раунда переговоров России и Украины — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая