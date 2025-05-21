обновлено 11:47
Что известно о взрыве бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Главное
Среди пострадавших при взрыве газа в Ставрополе есть ребенок. Главное
Взрыв бытового газа произошел утром в многоквартирном доме в Ставрополе. Пострадали три человека, среди них есть ребенок. Что известно о ЧП — в подборке «Ъ».
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- Взрыв раздался утром в квартире на 18-м этаже на улице Тухачевского, 30/8. После взрыва начался пожар, его удалось локализовать.
- Дом отключили от коммуникаций, заявил глава города Иван Ульянченко.
- В Ставрополе ввели режим ЧС.
- Пострадали три человека, среди них — ребенок, сообщили в Telegram-канале областного минздрава. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
- Госпитализирована хозяйка квартиры, ее состояние тяжелое, но она в сознании. Об этом написал в Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
- Пострадавшим будут организованы выплаты, сообщил губернатор Ставрополья. Также он поручил подумать над выплатами владельцам поврежденных машин.
- Повреждены пять квартир и более 50 машин, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
- Причиной взрыва стала неисправность газового котла, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
- В доме повреждены несущие конструкции, сказали в ГУ МЧС по региону. Для жителей дома организовано временное размещение. На восстановление дома губернатор дал две недели.
- СКР возбудил уголовное дело.