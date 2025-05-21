Что известно о взрыве бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Главное

Взрыв бытового газа произошел утром в многоквартирном доме в Ставрополе. Пострадали три человека, среди них есть ребенок. Что известно о ЧП — в подборке «Ъ».

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