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обновлено 11:47

Что известно о взрыве бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Главное

Среди пострадавших при взрыве газа в Ставрополе есть ребенок. Главное

Взрыв бытового газа произошел утром в многоквартирном доме в Ставрополе. Пострадали три человека, среди них есть ребенок. Что известно о ЧП — в подборке «Ъ».

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Фото: МЧС Ставропольского края

Фото: МЧС Ставропольского края

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Фото: МЧС Ставропольского края

Фото: МЧС Ставропольского края

  • Взрыв раздался утром в квартире на 18-м этаже на улице Тухачевского, 30/8. После взрыва начался пожар, его удалось локализовать.
  • Дом отключили от коммуникаций, заявил глава города Иван Ульянченко.
  • В Ставрополе ввели режим ЧС.
  • Пострадали три человека, среди них — ребенок, сообщили в Telegram-канале областного минздрава. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
  • Госпитализирована хозяйка квартиры, ее состояние тяжелое, но она в сознании. Об этом написал в Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
  • Пострадавшим будут организованы выплаты, сообщил губернатор Ставрополья. Также он поручил подумать над выплатами владельцам поврежденных машин.
  • Повреждены пять квартир и более 50 машин, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
  • Причиной взрыва стала неисправность газового котла, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
  • В доме повреждены несущие конструкции, сказали в ГУ МЧС по региону. Для жителей дома организовано временное размещение. На восстановление дома губернатор дал две недели.
  • СКР возбудил уголовное дело.

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