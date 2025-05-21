В Ставрополе произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в Ставрополе. В результате пострадала женщина, сообщил глава города Иван Ульянченко.

ЧП случилось на улице Тухачевского, 30/8. Пострадавшую госпитализировали. На месте работают экстренные службы, дом отключен от коммуникаций.

«Подробности происшествия выясняются. Нахожусь на месте трагедии, ситуацию держу на личном контроле»,— написал господин Ульянченко в Telegram.

Областное МЧС сообщило, что в Ставрополе «произошел хлопок газовоздушной смеси». После взрыва начался пожар, его локализовали на площади 10 кв. м. На месте работают 36 человек и 14 единиц техники.