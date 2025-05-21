Глава Ставрополья дал 14 дней на восстановление дома, где взорвался газ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о последствиях взрыва бытового газа в доме на улице Тухачевского. Он поручил местным властям восстановить повреждения в течение двух недель. Ситуация, по его словам, находится под контролем. Женщина, в квартире которой случилось происшествие, госпитализирована и находится в тяжелом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Владимиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Владимиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пострадали пять квартир. Взрывом повреждено остекление и в соседнем доме,— написал губернатор в своем Telegram-канале.— Эти последствия должны быть оперативно устранены.

Глава региона также поручил оказать пострадавшим материальную помощь. Сложным вопросом, по его словам, является выплата компенсаций жителям, у которых повреждены автомобили: сейчас помощь в таких ситуациях не предусмотрена. Господин Владимиров отдал распоряжение чиновникам разработать законопроект, предполагающий господдержку в подобных случаях.

Взрыв бытового газа произошел сегодня утром на 18-м этаже дома 30/8 на улице Тухачевского. Пострадали три человека, один из них — ребенок. Причиной взрыва стала неисправность газового котла. Позже мэр Ставрополя Иван Ульянченко объявил о введении режима ЧС в городе.