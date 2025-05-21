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Коммерсантъ FM
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В Ставрополе возбудили дело после взрыва газа в многоквартирном доме

Следователи осмотрели место взрыва в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональный Следственный комитет РФ (СКР).

Причиной ЧП в ведомстве назвали «хлопок газовоздушной смеси». Для координации работ на место происшествия выехал и. о. руководителя краевого следственного управления СКР. По делу уже назначены необходимые экспертизы.

Что известно о взрыве бытового газа в жилом доме в Ставрополе. Главное

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Взрыв случился сегодня утром на улице Тухачевского, 30/8. После взрыва произошел пожар, его локализовали. Пострадали три человека: одну женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести, еще два человека обратились за амбулаторной помощью.

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