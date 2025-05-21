В Ставрополе возбудили дело после взрыва газа в многоквартирном доме

Следователи осмотрели место взрыва в многоквартирном жилом доме в Ставрополе. Возбуждено уголовное дело по ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональный Следственный комитет РФ (СКР).

Причиной ЧП в ведомстве назвали «хлопок газовоздушной смеси». Для координации работ на место происшествия выехал и. о. руководителя краевого следственного управления СКР. По делу уже назначены необходимые экспертизы.

Взрыв случился сегодня утром на улице Тухачевского, 30/8. После взрыва произошел пожар, его локализовали. Пострадали три человека: одну женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести, еще два человека обратились за амбулаторной помощью.