Число пострадавших при взрыве газа в Ставрополе выросло до трех

После взрыва в жилом доме в Ставрополе за амбулаторной помощью обратились двое пострадавших, один из них — ребенок. Их состояние удовлетворительное, заявили в областном минздраве. Изначально сообщалось об одной пострадавшей женщине. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, уточнили в ведомстве.

ЧП случилось сегодня утром в квартире на верхнем этаже. По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. После взрыва начался пожар, его удалось локализовать на площади 10 кв. м. Глава города Иван Ульянченко уточнял, что дом отключили от коммуникаций.