Ставрополье изменит краевой закон для выплат владельцам поврежденных взрывом машин

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил выплатить компенсации пострадавшим от взрыва газа в жилом доме Ставрополя. При взрыве пострадали три человека. Кроме того, повреждения получили автомобили. Господин Владимиров отметил, что вопрос с выплатами их владельцам «сложный», так как подобные компенсации не предусмотрены краевым законодательством. В связи с этим губернатор поручил разработать соответствующие поправки к закону.

Ранее в региональном МЧС ТАСС сообщали, что при взрыве повреждения получили 5 квартир и более 20 автомобилей.

Взрыв произошел утром 21 мая в квартире на 18-м этаже на улице Тухачевского, 30/8. После взрыва начался пожар, его локализовали. Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Владимир Владимиров сообщал, что хозяйка квартиры госпитализирована в тяжелом состоянии. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность газового котла. В городе введен режим ЧС. Следственный комитет России расследует дело по ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Полина Мотызлевская