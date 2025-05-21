В Ставрополе ввели режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

Мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил о введении режима ЧС на территории города из-за взрыва газа в жилой многоэтажке.

«Приняли решение ввести в Ставрополе режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме на улице Тухачевского. Жильцы трех подъездов пострадавшего дома эвакуированы. Дал поручение расселить в гостиницы всех, кто будет в этом нуждаться. Обеспечить людей всем необходимым»,— сказал господин Ульянченко ТАСС.

Взрыв произошел утром 21 мая в квартире на 18-м этаже на улице Тухачевского, 30/8. После взрыва начался пожар, его локализовали. Пострадали три человека, в том числе один ребенок. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что хозяйка квартиры госпитализирована в тяжелом состоянии. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала неисправность газового котла.

В результате взрыва были повреждены 5 квартир и более 20 машин, сообщали ТАСС в региональном МЧС. Губернатор края сообщал, что пострадавшим и владельцам поврежденных машин будут выплачены компенсации.

Полина Мотызлевская