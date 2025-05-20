Дуров заявил о готовности дать показания по поводу выборов в Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов приехать в Румынию и дать показания после своих слов о вмешательстве Франции в выборы румынского президента. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я готов приехать и дать показания, если это поможет демократии Румынии», — так господин Дуров прокомментировал заявление лидера ультраправой партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, который призвал Конституционный суд отменить результаты второго тура президентских выборов, который прошел 18 мая. По их итогам победил мэр Бухареста Никушор Дан, набравший 53,6% голосов. В поддержку господина Симиона проголосовали 46,4% избирателей.

Павел Дуров накануне заявил, что его попросили «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии» и заблокировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов. Он утверждает, что просьба исходила от главы французской разведки Николя Лернера. МИД Франции отверг эти обвинения.

Об итогах выборов в Румынии — в материале «Ъ» «Правый остался с краю».