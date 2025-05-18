Дуров отказался блокировать Telegram-каналы правых румынских политиков

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что руководство одной из стран попросило мессенджер «заставить замолчать консервативные голоса в Румынии». Он не сказал, кто попросил платформу сделать это, но прикрепил к сообщению изображение багета. Господин Дуров заявил, что категорически отказал просителю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @durov Фото: @durov

«Нельзя "защищать демократию", уничтожая демократию. Нельзя "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы — либо их нет. А румынский народ заслуживает и то, и другое»,— написал господин Дуров в своем Telegram-канале. Также предприниматель изменил название своего канала на «Pavel Durov». Раньше его фамилия в названии была написана на французский манер: «Du Rove»

Сегодня, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Во второй тур выборов вышли глава правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан.

Подробности — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».